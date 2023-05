La persistencia de Taylor Swift que le ha costado 60.000 dólares

Pocas cosas pueden detener a Taylor Swift. Y los elementos (o las condiciones climatológicas) no parece que sean una de esas cosas. Porque la artista estadounidense ha demostrado tener una persistencia y una confianza ciega en su público difícil de igualar.

La artista retrasó su show en Nashville durante un buen rato por culpa de una gran tormenta. Casi cuatro horas de parón en las que la suspensión fue una realidad a punto de producirse más que una teoría y que al final terminó disolviéndose como un azucarrillo.

Porque ahí estaba Taylor Swift y su persistencia por no posponer su directo. Las autoridades y la organización decidieron cancelar, eso sí, el espectáculo previo de las teloneras Phoebe Bridgers y Gracie Abrams que acompañan a la intérprete en The Eras Tour.

Todo debía comenzar a las 6 de la tarde y la tormenta no parecía dispuesta a dar tregua a la solista y a su equipo hasta que a las 10 de la noche decidió poner en marcha su show. Una decisión aclamada por lxs miles de fans que se habían resguardado a cubierto y resistido durante horas al mal tiempo.

Pese a que durante las más de 3 horas del directo la lluvia regresó, Taylor ya no iba a parar. Y de hecho el agua empezó a jugar un papel aún más épico en su directo como cuando sonaron las notas de Midnight rain.

La decisión de Taylor Swift le costó a la intérprete una sanción de más de 60.000 dólares por saltarse las restricciones de las leyes de espectáculos en suelo estadounidense a causa del ruido generado por su concierto. Porque en la ciudad de Nashville los conciertos tienen una hora límite de finalización y la persistencia y compromiso de Taylor Swift con sus fans tampoco entienden de sanciones.

"Aunque tengamos un último show en Nashville esta noche solo tengo que publicar estas fotos porqueeeee... Ha sido SALVAJE. Tengo que anunciar Speak Now (mi versión) llegará el 7/7, tengo que realizar 'Nothing New' con el jefe genio / bebé cara de ángel @phoebebridgers por primera vez, y he estado tan conmovido por estas hermosas y generosas multitudes de Nashville!!!! Simplemente no puedo creerlo. PD, sé que se habla de un ambiente lluvioso esta noche, pero estoy listo para jugar, ¡nos vemos pronto! 😘😘😘💜💜💜" posteó la noche anterior. Pero nada puede con ella...

La artista llevaba 5 años sin dar conciertos a nivel mundial y ha tirado la casa por la ventana con una escenografía y un vestuario sin comparación. The Eras Tour se ha convertido en uno de los eventos musicales del 2023 y la artista no quiere que nadie se lo pierda.