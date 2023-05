Taylor Swift no solo hace canciones de ruptura: estos fueron los temas que le dedicó a su ex Joe Alwyn

La relación entre Taylor Swift y Joe Alwyn llegó a su final hace algunas semanas aunque de momento no exista confirmación oficial por ninguna de las dos partes. Eran una de las parejas mejor avenidas de la industria musical y llegaron a formar un gran tándem sentimental y musical.

Tanto es así que durante su noviazgo ambos firmaron algunas grandes canciones en las que trabajaron conjuntamente, aunque fuese bajo el pseudónimo de William Bowery: Exile y Betty (Folklore), Champagne Problems, Coney Island y Evermore (Evermore) y Sweet nothing (Midnights).

Pero Alwyn también fue inspiración para sus canciones siendo odas al amor que pervivirán en el tiempo. Declaraciones públicas que el universo swifter pudo y podrá disfrutar para siempre.

Estas fueron algunas de las canciones que todxs interpretamos que eran de Taylor para Joe:

Lover

Pocas dudas con este título sobre una canción que celebra el hecho de haber encontrado a tu media naranja. El videoclip es toda una declaración de intenciones sobre las diferentes etapas por las que, inevitablemente, pasa una relación.

La cantante lo definió así durante una entrevista: "Esperas que si alguien te va a elegir, te elija a ti junto con todo el dolor del pasado y que tú hagas lo mismo por la otra persona".

Endgame

La colaboración de Taylor Swift con Ed Sheeran con la que continuaron la historia que habían arrancado una década antes tenía también una declaración de amor muy clara y directa de puño y letra de la solista estadounidense en colaboración con el intérprete británico.

Dicen expertos al uno y otro lado del charco que es, tal vez, la mejor canción de Reputation. Pero End Game no es solo eso. Es la colaboración más especial y esperada de dos grandes músicos que también son amigos, y esa complicidad se nota a la hora de tratar un tema tan cercano al corazón: "No puedo dejarte ir, la huella de tu mano está en mi alma. Es como si tus ojos fueran licor, es como si tu cuerpo es oro" se puede escuchar en la letra.

Lavender haze

"Me encontré con esta expresión cuando estaba viendo Mad Men, y la busqué porque me pareció que sonaba guay, y resulta que era una frase común utilizada durante la década de los cincuenta para explicar el estar enamorado. Si estabas en una neblina de lavanda (Lavender Haze), significaba que estabas en esa burbuja de amor que lo abarcaba todo, y pensé que era realmente hermoso. Y creo que, teóricamente, cuando estás en este estado harías todo lo posible por mantenerte ahí, sin dejar que nadie te baje de esa nube. Mucha gente se tiene que enfrentar a eso ahora, no solo las 'figuras públicas', porque vivimos en la era de las redes sociales y si el mundo descubre que estás enamorado de alguien van a ir a por ello [...] Así que esta canción trata sobre el acto de ignorar todo eso para proteger lo que realmente es verdadero" explicaba en su día Taylor Swift.

Blanco y en botella considerando que la pareja justo acababan de consolidar su relación de manera pública.

Peace

Peace fue una de las canciones más sorprendentes de Folklore. Un tema en el que Taylor Swift hacía una reivindicación habitual entre decenas de estrellas de la música de lograr el equilibrio entre la vida privada y la vida pública.

"But I'm a fire, and I'll keep your brittle heart warm / If your cascade ocean wave blues come / All these people think love's for show / But I would die for you in secret / The devil's in the details, but you got a friend in me / Would it be enough if I could never give you peace?" canta Taylor Swift en este hit.

London boy, Gorgeous, Delicate, Dancing with our hands tied, Dress, So it goes, Ready for it o King of my heart fueron algunas de las otras canciones que el amor inspiró en Taylor Swift.

Ahora solo falta comprobar si la pérdida del amor de ambos fructificará en nuevas canciones de ruptura. Aunque ahora ya sabemos que a la artista no solo se le da bien cantarle al desamor.