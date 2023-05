Rita Ora, entre las actuaciones musicales de Eurovisión 2023

Artistas británicxs y ucranianxs como Rita Ora, Rebecca Ferguson, Maria Yaremchuk, Yuliya Sanina, OTOY, Alyosha y Zlata Dzyunka serán los encargados de deleitar a los eurofans con directos que servirán como pistoletazo de salida o entretenimiento durante el intervalo de las grandes galas que tendrán lugar este martes, jueves y sábado. La cuenta atrás ha terminado y Eurovisión 2023 ya está aquí.

Ha sido un largo año de espera para millones de eurofans en todo el mundo que han estado esperando pacientemente esta nueva edición del festival. La ciudad de Liverpool ya está preparada para que la música comience a sonar.

La primera en subirse al escenario será Yuliya Sanina quien dará la bienvenida a todos los seguidores de Eurovisión 2023 desde Liverpool al no haber podido acoger el país ganador del pasado año, Ucrania, esta nueva edición del festival.

Uno de los primeros platos fuertes de la semana eurovisiva llegará con la actuación de Rita Ora desde el M and S Bank Arena de Liverpool. La artista británica de origen kosovar presentará no solo algunos de los grandes éxitos de su carrera sino también las nuevas canciones de su disco You and I.

Canciones como Praising you sonarán ante una audiencia potencial de más de 160 millones de espectadores que estarán pendientes durante este martes 9 de mayo en la primera semifinal. Todo está preparado para que Eurovisión 2023 se ponga en marcha.

Desde España todas las miradas están puestas en la gran final de Eurovisión que se celebrará este 13 de mayo y en saber en qué puesto finalizará Blanca Paloma con su canción EaEa. La representante de España ya ha vivido los dos ensayos previos al festival: en el primero nos dejó ver su traje elegido para subirse al escenario, así como su firmeza en la actuación, pero en el segundo, con los 30 segundos exclusivos que compartió RTVE nos adelantó lo que sería su puesta en escena...

En total, se presentan 37 países a Eurovisión 2023, pero este año hay algunas banderas que no competirán pero sí lo hicieron en la pasada edición: Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte. De todos ellos solo 26 accederán a la gran final: los 20 finalistas que han pasado las dos primeras pruebas más los otros cinco países que forman parte del llamado 'Big Five' y Ucrania quien como país ganador y 'anfitrión' accede a la final.

¡Suerte a todos y que empiece a sonar la música!