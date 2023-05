El salvado de esta semana en ‘Supervivientes’ no puede evitar las lágrimas de emoción

Esta semana, el expulsado de Supervivientes va a ser un hombre. El jueves pasado salían cuatro nominados: Ginés Corregüela, Asraf Beno, Jonan Wiergo y Manuel Cortés, y uno de ellos será el expulsado de esta semana y ya, sin opción de playa de los olvidados.

Este martes, en Tierra de nadie, hemos vuelto a vivir una ceremonia de salvación. Los cuatro se subían al barco y tres de ellos caían al agua. El primero en hacerlo era Jonan.

Le seguía los pasos Manuel. No se rompía la cuerda que sujetaba su trampolín y se lanzaba de cabeza al agua propiciando las risas de todos. “Eso se llama colaboración con el programa, olé, sí señor, dos orejas y el rabo para ti. Impresionante actitud, maravillosa”, le decía Carlos Sobera.

Nuevo salvado

La cosa quedaba entre Asraf y Ginés, dos eternos enemigos. Y parece que la audiencia lo tiene claro porque, una vez más, decidía salvar al novio de Isa Pantoja. Ginés era el tercero en acabar en el agua.

“Gracias, qué felicidad”, decía a gritos un emocionado Asraf. “Esto sí que no me lo esperaba”, le decía a Laura Madrueño. “De verdad, muchas gracias por salvarme, muchas gracias por el cariño. Nunca me pude imaginar esta situación, en mi vida, muchas gracias por salvarme cada día”, decía ya con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Se quedaba sin voz y el presentador le echaba un cable: “Es normal que se emocione, son muchas las veces que estás pasando por lo mismo y no es fácil acostumbrarse a esto”.

“No es fácil y, al final, estás nervioso cada semana. Estás pensando que te puedes ir y no quieres dejar de vivir este sueño. Es muy duro estar aquí, pero, de verdad, gracias por todo el cariño recibido. Esto me da un chute de energía que te cagas”, decía ya más entero.

Jonan, Manuel o Ginés, uno de los tres será el próximo expulsado y, después de la expulsión de Diego Pérez, tal vez Ginés esté sufriendo más que el resto por temor a seguir sus pasos tras lo ocurrido con Yaiza que le valió una expulsión disciplinaria.