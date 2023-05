Rita Lee, “la reina del rock brasileño”, muere a los 75 años

Rita Lee Jones, la "Reina del Rock" de Brasil que vendió millones de discos gracias a éxitos como Lança perfume, Baila comigo y Mania de você, falleció a los 75 años en su casa en Sao Paulo el lunes por la noche, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el año 2021 le habían diagnosticado cáncer de pulmón.

"Anunciamos el fallecimiento de Rita Lee, en su residencia, en São Paulo, a última hora de la noche de ayer y rodeada de todo el amor de su familia, como ella siempre quiso", dice el comunicado publicado ayer.

"En este momento de tanta tristeza, la familia agradece el cariño y el amor de todos", finaliza el texto, que ya acumula cientos de sentidos comentarios y homenajes de parte de sus seguidores.

Lee cuenta a sus espaldas con una trayectoria musical que abarca seis décadas. Es una artista que deja una huella importante debido a su creatividad y a sus composiciones que contenían mensajes que ayudaron a introducir el feminismo en la sociedad brasileña, al mismo tiempo que abordaba su lucha contra el consumo de drogas.

Nacida el 31 de diciembre de 1947 en São Paulo, Rita comenzó su carrera a mediados de los años 60 con la banda Os Mutantes. Con los años, el grupo se convirtió en una banda de culto y, décadas después, su música fue celebrada por artistas como Kurt Cobain, Beck o David Byrne.

Asimismo, grabó varios discos con el grupo de rock brasileño Tutti Frutti, incluyendo Fruto Proibido de 1975. Después lanzaría una exitosa carrera en solitario.

En 1979 lanzó el LP Rita Lee, del que se desprenden clásicos como Mania De Você, Lança Perfume y Caso Sério. Sus más de 40 álbumes incluyen un homenaje a los Beatles llamado Here, There and Everywhere (2001).

Fue una cantante y compositora elogiada por su versatilidad, pues tocaba al menos cinco instrumentos: batería, guitarra, piano, armónica y autoarpa. También fue una de las primeras artistas brasileñas en usar la guitarra eléctrica.

Rita Lee ha fallecido a los 75 años de edad. / 4Imagens/Getty Images

Conocida por su fusión de pop, la bossa nova, la electrónica y el new wave, la legendaria artista fue galardonada el pasado noviembre con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, pero no pudo asistir a recibir el premio en la ceremonia celebrada en Las Vegas.

Irreverente y rebelde, vivió entre la psicodelia, las drogas y el sosiego que le brindó hasta el último de sus días el multiinstrumentalista Roberto de Carvalho, su compañero sentimental y profesional durante 47 años, además de padre de sus tres hijos. En su autobiografía de 2016, Rita Lee escribió lo que esperaba que fuera su epitafio: "No fue un buen ejemplo, pero era buena gente".