Maluma anuncia gira de verano por Europa y España sale ganando

Don Juan se va de verano. Ese es el nombre de la gira con la que Maluma va a volver a cruzar el charco para subirse a los escenarios europeos. El de Medellín ha anunciado las ciudades por las que pasará entre junio y julio y sus fans españoles están de suerte.

El Maluma Summer Tour empieza el próximo 16 de junio en Santiago de Compostela, con su actuación en el festival O Son Do Camiño 2023. La gira cuenta además con dos paradas en Ibiza, una en Sevilla, otra en Málaga y, la última, en Las Palmas de Gran Canaria.

Además de los conciertos en España, el colombiano actuará en Francia, Italia, Suiza y Polonia. Estas son todas las fechas:

Santiago de Compostela, España - Jun 16

Ibiza, España - Jun 18

Vienne, Francia- Jun 23

Basel, Suiza- Jun 24

Sevilla, España - Jul 1

Ibiza, España - Jul 2

Sicily, Italia - Jul 5

Malaga, España - Jul 7

Las Palmas, España - Jul 8

Montreaux, Suiza - Jul 11

Roma, Italia - Jul 12

Gdansk, Polonia - Jul 14

Napoli, Italia - Jul 16

"¿Luis Miguel eres tú?"

Maluma se ha convertido en un Don Juan para su nueva gira. Y qué mayor Don Juan que Luis Miguel. Es por eso que el colombiano ha querido hacer un guiño al puertorriqueño convirtiéndose en él mismo. Los envidiosos dirán que es Photoshop pero la verdad es que esa melena rubia despeinada no le queda del todo mal al "Papi Juancho".

Como no podía ser de otra manera, la publicación se ha llenado de comentarios de sorpresa y risas ante el "nuevo look" de Maluma. "Le entró el espíritu de Luismi", "¿Luismi eres tú?" y "Así me levanto todos los días" son algunos de los más destacados.

La buena relación entre Shakira y Maluma

Hace unos días, vimos cómo Shakira se hacía con el título de Mujer del Año en los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música. Como era de esperar, fueron muchos los que felicitaron a la colombiana por este reconocimiento. Uno de ellos fue Maluma, que además fue el encargado de entregar el premio a Shakira.

El de Medellín dedicó a su compatriota una publicación en redes sociales en la que muestra la evolución de su relación con una recopilación de fotos en la que vemos lo mucho que han cambiado los cantantes. Y es que Shakira y Maluma han colaborado en varias ocasiones, con temas como Chantaje y Clandestino.