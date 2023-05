Rafa Mora ofrece trabajo a sus compañeros tras el final de 'Sálvame': "si os quedáis sin curro, me llamáis"

El pasado fin de semana la noticia de la inminente cancelación de Sálvame tras 14 años en antena caía como un jarro de agua fría para los millones de personas que han seguido la evolución del formato desde sus inicios, sintiéndose huérfanos de un programa que ha sido pionero en entretenimiento e innovación tarde tras tarde.

Sin embargo, tanto el equipo como los rostros visibles del programa, han vuelto a dar una clase magistral de cómo se hace la televisión con mayúsculas iniciando la semana con un experto en búsqueda de trabajo (que ha ayudado a los colaboradores a mejorar su currículum vintage) y colgando el cartel de traspaso a la entrada del plató. Porque no hay mejor estrategia que tomarse las malas noticias con humor.

El destino de cada uno de los colaboradores una vez terminen las emisiones en el mes de junio todavía es incierto, aunque en las últimas horas Rafa Mora ya ha desvelado cuáles son sus planes de futuro tras el final de Sálvame.

Y es que el ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (que vivió uno de los momentos dorados del formato no solo aprovechando su tirón en televisión sino aprovechando el boom de los bolos en discotecas de los que fuimos testigos en la década pasada), no solo ha desarrollado una carrera como colaborador de televisión, sino que se ha dedicado al mundo de los negocios y vive también como promotor de fiestas dentro de la noche ibicenca.

Tanto es así, que no dudaba en ofrecer un trabajo a todos los compañeros que lo necesitasen: "vosotros si os quedáis sin curro un tiempo me llamáis, que a mí en la discoteca La Reserva me va muy bien, tengo curro para todos". En estos momentos el colaborador compagina sus nuevos estudios (tras dejar la carrera de Periodismo) con su trabajo en La Reserva y un nuevo proyecto que cerraba este mismo fin de semana: "He cogido y me he ido este fin de semana a Ibiza para cerrar una fiesta que voy a hacer todos los domingos en un beach club en Playa d'en Bossa" contestaba ante las preguntas de Víctor Sandoval y Adela.

Lo que está claro es que, de momento, Rafa Mora no tiene de que preocuparse por el trabajo (por lo menos hasta finales del verano). Si volverá a ponerse o no delante de los focos de televisión, sin embargo, todavía es un misterio.