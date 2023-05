Telecinco confirma el fin de 'Sálvame' y los colaboradores preparan su CV en directo

Lo que parecía algo que nunca iba a llegar, ahora tiene los días contados. Sí, el fin de Sálvame ya es real y el próximo 16 de junio será el último día que la tertulia del mundo del corazón ocupe las tardes de Telecinco.

Desde que se conoció la noticia el pasado 6 de mayo han sido muchas las informaciones que han rondado respecto al tema y una de las grandes incógnitas, más allá de cómo se han enterado sus colaboradores, era el futuro de todos ellos.

Este lunes 8 de mayo, el programa arrancaba tras conocerse el bombazo y en plató se encontraba todo el equipo, presentadores y colaboradores, estos últimos en el centro del plató, sentados en unos pupitres con papel y boli dispuestos a hacer su currículum. Y es que hay que tener en cuenta que durante los últimos 14 años su porfolio no ha sido actualizado.

Jesús Ripoll, se ponía delante de todos ellos para transmitirles un mensaje: "Ya sabéis que esto se acaba, pero no os preocupéis, yo estoy aquí para ayudaros". El experto sabe que durante estos años en el programa han ido sumando experiencia a su currículum y sabe que es "vintage". Los colaboradores no podían evitar reírse ante un Jésus que les pedía que no se agobiaran, que gracias a sus pautas iban a trinufar en una entrevista: "Para que realicéis un buen currículum y se peleen con vosotros", decía.

"Os voy a dar la clave para que quieran contar con todos, ¿sabéis por qué? Porque así es la vida", expresaba llevándose a Belén Esteban para ser la primera en desglosar su carrera profesional.

Quien ha tenido algo que decir ha sido María Patiño: "No es una tarde más", decía dirigiéndose a la audiencia: "Ya saben ustedes que esto se acaba y hay que aceptarlo". Eso sí, reconocía que "han sido 14 años", pero el currículum que tienen es gracias al público: "Les vamos a dar todo lo que tenemos y más".

El comunicado de La Fábrica de la Tele

"Se pone fin a una relación exitosa que ha durado 14 años ininterrumpidos de liderazgo. Se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión, ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión", así comenzaba el comunicado que la Fábrica de la Tele ha compartido tras recibir por parte de la dirección de Mediaset España el fin de Sálvame.

Tras agradecer a toda la audiencia y a todos los que han hecho posible este éxito durante tantos años, han asegurado que los finales nunca son fáciles, pero que estas últimas semanas lo van a dar todo con quienes ya son su familia: "A todos los que durante estos 14 años nos han seguido con pasión, gracias. Se cierra una etapa. Otras vendrán y serán tan o más apasionantes si cabe".