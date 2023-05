Marta Sánchez, tras ser abucheada en la final de la Copa del Rey: “Siento pena por ellos”

Marta Sánchez fue una de las artistas protagonistas de las actuaciones musicales de la final de la Copa del Rey de fútbol que se celebró en Sevilla este fin de semana. Y pese a que han pasado ya más de 72 horas desde su actuación, la solista sigue estando en el centro de la polémica.

Porque la intérprete fue abucheada durante toda su actuación. Silbidos que acompañaron a la interpretación de su particular y personal versión del himno de España que interpretó en directo en el Estadio de La Cartuja. Una circunstancia que en las redes sociales muchxs atribuyeron a la sección de la afición de Osasuna.

La cantante ha sido entrevistada en Europa Press sobre esta situación y no ha dudado en responder a los abucheos y a los pitos que recibió durante su show: "¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra (...). Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española".

Para Marta Sánchez, la situación no fue tan preocupante como parecen transmitir los diferentes vídeos que se subieron a las redes sociales: "Aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos. Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso".

Sin embargo, en las redes los usuarios de internet no han dudado en contestar a las declaraciones de la cantante. Algunos lo han hecho de manera respetuosa y otros no tanto: "Marta Sánchez repartiendo pasaportes...", "Aún no se ha dado cuenta que la que no gusta es ella. 🤣🤣🤣🤣" o "Es verdad, se la ve súper a gusto. Siempre contenta y de buen humor. La viva imagen del buen rollo" son algunos de los que más interacciones han tenido.

Marta Sánchez, tras los abucheos mientras cantaba el himno de España en la final de la Copa del Rey: "Siento pena por ellos, debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y muy orgullosa de ser española" https://t.co/BtDU12n6ox — Europa Press (@europapress) May 9, 2023

La solista sigue centrada en que España tenga un himno con letra y desde hace años así ve su propia versión: "Me extrañaba muchísimo que no tuviera letra. Es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y en mi carrera. Estoy orgullosa de ser española y la canción que representa a mi país no tiene la culpa de nada. La canción en sí es una pobre maltratada y yo quise darle una especie de mimo".