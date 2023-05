Conmoción por la noticia de Lucas sobre su futuro en NTC y WayV tras su escándalo sentimental hace dos años

La industria del K-Pop es una de las más exigentes con sus artistas y cualquier rumore, sobre todo referente a su vida personal, puede acabar con sus carreras. Bien lo sabe Lucas, uno de los miembros de NCT y WayV que acaba de compartir una carta en la que anuncia que se va definitivamente de estos dos proyectos.

El cantante fue blanco de rumores hace dos años que le acusaban de infidelidad con sus ex novias y de manipulación emocional. El impacto fue tan grande que la discográfica tuvo que cancelar el lanzamiento del single que iba a salir en ese momento.

Fue entonces cuando publicó un comunicado en el que decía que iba a tomarse un descanso temporal y despareció de las redes y de la vida pública. Pero a principios de año le pudimos ver con el CEO de SM Entertainment y todo hizo pensar que se estaba preparando su vuelta.

Nada más lejos de la realidad. El cantante de Hong Kong ha compartido una nueva carta en la que anuncia que deja las dos bandas: “Tengo un anuncio importante que compartir con ustedes. Después de mucha deliberación y reflexión, tomé la difícil decisión de separarme del grupo NCT y WayV”.

“Sinceramente, lo siento por los miembros, y es con gran pesar que dejo atrás una amistad de larga duración. Han pasado casi 8 años desde que me uní a los miembros por primera vez y estoy profundamente agradecido por su atención y apoyo”, decía sobre sus compañeros.

“Atesoraré estos recuerdos y nunca los olvidaré. Espero que los miembros me recuerden como Huang Xuxi, no solo como Lucas. Realmente los amo y siempre los apoyaré desde el fondo de mi corazón”, añadía sobre los artistas con los que ha compartido su vida en los últimos años.

Deja los grupos, pero continua con su carrera en solitario: “Me tomó un tiempo considerable llegar a esta decisión y creo que es la decisión correcta por el bien de todos. En el futuro, tengo la intención de reunir el coraje para enfrentar a los fanáticos que me han estado esperando y perseguir esfuerzos individuales”.

“Creo que la mejor manera de recompensar a los fans que me apoyan es continuar brindado actuaciones sobresalientes. Me esforzaré por convertirme en un Huang Xuxi más maduro y en un Lucas aún mejor”, añadía.

Y no ha querido terminar sin darle las gracias a su fandom: “Por último, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los fans y a todos los que me han apoyado continuamente”. Unos fans que han revolucionado las redes sociales con mensajes lamentando esta decisión y deseándole todo lo mejor.

nct 2020 best era ! thank you lucas you will be missed. pic.twitter.com/GAyRYxJTlG — cAnO 🌷 (@yOitrsr) May 10, 2023

No puedo describir mis sentimientos ahora, no sé como sentirme. Amo a Lucas y lo apoyaré, amo a WayV y los apoyaré, pase lo que pase.

Pero de verdad espero que se pudran, Lucas no merecía eso, no merecía. — dexierule (@karmaxie) May 10, 2023

Lucas no perdió a SM, SM perdió a la gran estrella que es Lucas 🥰🦁 pic.twitter.com/Xuk7nFbJPS — Lugen 🦁♡ (@lugen25) May 10, 2023

Lucas, estará bien en lo que sea que haga ahora, tienen un amplio público que lo apoyará incondicionalmente, es lo mejor, entre más lejos de la SM mejor. — dexierule (@karmaxie) May 10, 2023

estaba leyendo la carta que subió Lucas a su ig y casi me pongo a llorar cuando dijo "me entristece dejar ir esta amistad que duró tantos años" pic.twitter.com/BeyZDSxnUE — Fati ♡ (@iF0RYUT4) May 10, 2023

Espero y asi puedan dejar en paz a lucas ahora que ya no lo tienen en el grupo, también dejen de relacionarlo con el grupo por el bien de Lucas y de Nct. — LUCAS Y BP DURARON LO MISMO DE HIATUS (@alcaxuxi444) May 10, 2023

Te agradezco mucho que me hicieras stanear a Nct, me quedo con los lindos recuerdo que tenemos cuando estabas en el grupo, creeme que por mi parte siempre te voy apoyar en tu carrera como solista pero por favor no te vuelvas a ir te quiero muchísimo Lucas. 💗 pic.twitter.com/BCKHTKfOhD — LUCAS Y BP DURARON LO MISMO DE HIATUS (@alcaxuxi444) May 10, 2023

NUNCA LES VOY A PERDONAR ESTO, LUCAS TOMÓ ESTA DECISIÓN POR EL BIEN DE TODO NCT Y POR CULPA DE GENTE DE MIERDAAA QUE LO UNICO QUE HA HECHO FUE ACOSARLO A ÉL Y A SU FAMILIA, LO ORILLARON A TOMAR ESTA DECISIÓN QUE NISIQUIERA LOS MIEMBROS NI ÉL QUISIERON, LOS ODIO. — lucas is back🦁💛🌹 (@mmxly__) May 10, 2023

No me enoja lo de Lucas, de hecho es un alivio y si bien tendré tiempo a hacerme a la idea, cuál dudo debo.

Fttm quería todo esto, sabía que la SM era incapaz de hacer algo bien y es algo que todos los ssng saben, no es la primera vez y no será la última si no se hace algo. — dexierule (@karmaxie) May 10, 2023