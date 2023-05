Nostalgia en modo ‘Sensación de vivir’ con Tori Spelling tras una de las máscaras desveladas de ‘Mask Singer’

“Tú eres un icono y nunca podré olvidar a Donna”. Con estas palabras Javier Ambrossi le dejaba claro a Tori Spelling que él era de esa generación que lo flipó con Sensación de vivir. Y es que la actriz y productora estadounidense fue la segunda máscara desvelada en el estreno de la tercera temporada de Mask Singer.

Nivel internacional para arlequín que algunos de los investigadores confundieron con Melanie Griffith, Neve Campbell o Gwyneth Paltrow. Solo Javier Ambrossi dio en el clavo. Nadie sabía que ella se escondía tras arlequín salvo sus hijos, los únicos a los que se lo había dicho.

No había cantado nunca antes, pero se impuso a sus miedos y logró salir al escenario para ofrecernos su mejor versión de Title de Meghan Trainor.

La pista que más llamó la atención fue la respuesta a la pregunta que eligieron los investigadores. Su vicio confesable son los 30 dragones barbudos que tiene en casa.

Dos generaciones

Muchos se quedaron con la boca abierta por la facilidad con la que adivinaron quién estaba tras la máscara, pero algún tuitero ha señalado el truco: “Tori Spelling fue Unicornio en la versión americana, Caniche en la versión australiana y Gata en la versión francesa. Q dos jurados supieran tan claramente quien era tenía truco... ya la han visto cantar con máscara varias veces”.

Eso sí, esta máscara puso de relieve las diferencias generacionales ya que fue un subidón para los millennials mientras que la generación Z se quedó preguntándose quién era esta mujer que no acababan de reconocer y así lo hemos podido ver en las redes sociales.

Las explicaciones

“Fue duro porque me encanta la gente, me gusta abrazar, me gusta hablar y yo tenía que estar callada, fue muy difícil”, reconocía después del programa.

“Puede decirles a mis hijos que me da miedo, me da miedo actuar delante del público, me da miedo cantar, pero lo he hecho”, confesaba.

Carlos Marco, el director musical del programa, explicaba que le llamó la atención que, pese a la larga carrera de la actriz que había hecho millones de cosas, nunca había cantado y que, de hecho, aunque le hubiera gustado hacerla, su familia nunca la apoyó y su madre, incluso, la decía que cantaba muy mal.

Todo un descubrimiento y primera máscara internacional de la temporada.