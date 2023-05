Cualquier seguidor de los realities de Mediaset asociará República Dominicana a La isla de las tentaciones. Y es que, seis ediciones grabadas en aquel país hacen inevitable la asociación. Aunque parece que ya hay preparado un relevo y veremos en breve la isla de otra manera.

Vaya vacaciones es el nuevo reality que prepara Mediaset para el verano que empezará a grabarse en junio en aquel paradisíaco lugar que ya conocemos a través de sus villas espectaculares.

Se encargará la misma productora que anda detrás del reality de parejas. Ahora, también llevará a los participantes de dos en dos, pero no para poner a prueba su amor, sino para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas... o tal vez no tanto. Todavía no han dado muchos detalles de lo que nos espera, pero tiene pinta de que nos va a tener enganchados este verano.

Nueva reina de los realities

El caso es que Luján Argüelles tomará el relevo de Sandra Barneda en la isla y acompañará a ocho parejas de famosos que convivirán en un hotel de lujo con todo incluido, retirados del mundanal ruido. Y estarán expuestos a una serie de situaciones que irán dando juego en el reality.

No tiene nada que ver con la película Vaya vacaciones que podemos ver ahora en televisión, pero seguro que nos generará alguna risa como la comedia de Tito Valverde y Toni Acosta. Que nadie se confunda.

El caso es que Luján es una experta en estos formatos, la hemos visto ya en varios que la consolidaron, en su día, como una de las reinas para este tipo de programas. Los suyos eran normalmente en Cuatro, veremos si con este da el salto a Telecinco.

Mediaset España prepara '¡Vaya Vacaciones!', nuevo reality estival en República Dominicana con ocho parejas de famosos y con @LUJAN_AR de presentadora 💥🔥🏖 https://t.co/rVlynAXWcZ — Mediaset España (@mediasetcom) May 10, 2023

Lo que también esperamos es que este reality no venga a sustituir a La isla de las tentaciones, que tenemos ganas de más ediciones.