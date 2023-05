DePol y lo nuevo de Calvin Harris con Ellie Goulding anticipan el verano con su candidatura a la lista

Un joven artista nacional y una colaboración de estrellas británicas parten como candidatos esta semana. El joven artista nacional es DePol, el barcelonés de 21 años que ha estado en la lista con éxitos como Quién diría y Qué bonita, y que formó parte del cartel el pasado verano de la gira LOS40 Summer Live. Acaba de lanzar nuevo sencillo, Ibiza, con el que demuestra que además de canciones románticas también sabe animarnos con temas más festivos de ambiente estival, como este.

Pol Gutiérrez fue precisamente nuestro invitado VIP el pasado sábado en #Del40al1CocaCola; nos visitó en directo en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares, donde hicimos el programa. “Tengo muchas ganas de que la gente escuche este nuevo sencillo ahora que llega el verano, con el buen tiempo, y les encante”, dijo a Tony Aguilar. Pues ya conocéis Ibiza, y ahora es momento de demostrar si os ha encantado apoyándola en redes con el HT #MiVoto40DePol para que entre en lista este sábado.

DePol - Ibiza (Videoclip Oficial)

La otra canción que busca hueco en el chart es Miracle, la nueva colaboración de Calvin Harris y Ellie Goulding. Y decimos “nueva”, porque no es la primera vez que el DJ escocés y la cantante de temas como Burn, Love me like you do y Close to me graban juntos. Lo hicieron por primera vez en 2012 con I need your love y repitieron en 2014 con Outside, y en ambas colaboraciones demostraron su buena química.

Ahora repiten con Miracle, single bailable, como no podía ser de otra manera, que mantiene la esencia tanto de Calvin como de Ellie, y que nos transporta al sonido techno de los años 2000. En una reciente entrevista, el DJ y productor ha elogiado a la cantante en estos términos: “Es como el oro absoluto. Tengo muy claro lo que me gusta y lo que no de la música y los artistas, y uno de mis gustos es la voz angelical de Ellie Goulding. Única en su especie”. Ahora quienes flipáis con Miracle podéis apoyarlo con el HT #MiVoto40 para que ingrese en la lista.

Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (Official Video)

¡Mucha suerte!