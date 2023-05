Miriam Rodríguez anuncia ‘Debilidad’, canción que adelanta su nuevo disco

"DEBILIDAD. 12/05 🎯 en todas las plataformas digitales". No ha hecho falta mucho mas para que lxs fans incondicionales de Miriam Rodríguez hayan enloquecido. Y no es para menos, porque los primeros acordes que estamos escuchando de su nuevo proyecto discográfico nos invitan a pensar que estamos ante una de esas canciones llamadas a ser las protagonistas del verano 2023.

Una letra pegadiza, un ritmo bailable y movido... Así es la primera tarjeta de presentación que la solista ha mostrado a su público a través de las redes sociales y que servirá como adelanto de un proyecto esperadísimo por parte de todo su público: MR3.

De momento no se conocen demasiados detalles sobre este nuevo trabajo de estudio: ni título, ni fecha de lanzamiento, ni canciones, ni posibles colaboradores... Tendremos que esperar a que la artista vaya desvleando poco a poco todas las novedades que encierra esta nueva aventura musical que se pone en marcha este mismo viernes.

Llevamos desde finales del pasado año sin tener nuevas canciones de Miriam Rodríguez que llevarnos a la boca. Eso sí, la artista no ha estado de brazos cruzados ni mucho menos. Porque durante todo este tiempo la intérprete no solo ha estado trabajando en sus nuevas canciones sino que la hemos visto cantar junto a Huecco en Se viene la locura, otra canción con mucho ritmo con el que nos sorprendieron hace unas semanas.

A todo ello hay que añadirle el gran papel que está desempeñando cada fin de semana en Tu Cara me suena donde está demostrando su versatilidad a la hora de interpretar géneros y tonos musicales muy diferentes de a los que nos tiene acostumbrados.

Desde aquel Desde que estás tú que presentó en el pre-show de LOS40 Music Awards 2022 no habíamos recibido material inédito de su puño y letra. Hasta ahora. "A veces me cuesta aceptar, otro verano más sin ti, otra canción que te escribí, para cuararme y que me duela menos, y aprender a distinguir lo que está bien..." se puede escuchar en el teaser que ha presentado de su nuevo disco.

¡Qué ganas de escucharla!