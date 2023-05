Mélani Olivares sobre su nuevo proyecto: “Creo que es la primera vez en mi vida que estoy nerviosa”

Mélani Olivares es una de esas actrices imprescindibles que no pueden faltar en un repaso a la cinematografía española. Su papel de Paz en Aída hizo que muchos cayeran rendidos a sus pies y cada personaje que hace, acaba llenándonos de alguna manera. Ya la echamos de menos en Amar es para siempre.

Siempre ha demostrado ser una mujer valiente, con ideas claras y que vive su vida como quiere al margen de lo que los demás piensen. Familiar y muy de los suyos, ahora ha decidido contarse en un libro, Momento RE, tirando de honestidad y sin filtros. Un conjunto de reflexiones que nos hacen entenderla y conocerla mejor.

“Creo que es la primera vez en mi vida que estoy nerviosa, emocionada, excitada REFELIZ, por deciros algo! Pero es que también es la primera vez que presento algo tan personal e íntimo”, compartía en sus redes sociales respecto a este nuevo proyecto.

“He tenido la inmensa suerte, de encontrarme en la vida con @beacuevasm que es la otra mitad de este Momento Re, su entusiasmo en querer “Re tratarme” a lo largo de estos dos años y medio, sin filtros, y sin juicios, me ha permitido dejarme ser y mirar por una mirilla una realidad, que es la mía y la suya…”, contaba sobre el proceso.

Y advierte: “Este libro no es autobiográfico. Este libro no es de autoayuda. Este libro es singular, que expresa reflexiones a lo largo de mi vida, y de las decisiones que he ido tomando. Este libro es la flor de loto que crece desde la mierda más absoluta”.

Un proyecto diferente a lo que ha hecho hasta ahora y por el que se siente muy agradecida. “Gracias @penguinlibros por el respeto que habéis tenido con nosotras y por dejarnos hacer y deshacer a nuestro antojo. Gracias a @editabundo por confiar y el amor que le ponéis a todo lo que hacéis. Y sobre todo gracias @beacuevasm @ntity.branding por empeñarte en dar a conocer y revolver los cajones olvidados, sin tapujos y con todo el amor y paciencia", añadía.

“El diseño del libro es brutal y las fotos son mi vida al descubierto, sin trampa ni cartón”, terminaba diciendo antes de anunciar que el 2 y 8 de junio estará firmándolo en la Feria del Libro de Madrid. “Ayyyy que nervioooos!”, gritaba.

Reacciones

Y claro, no han faltado muchas de sus compañeras de profesión para compartir todo tipo de emojis con ella.