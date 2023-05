4 canciones dance para disfrutar esta semana: Becky Hill, Nio, Sub Focus...

La música no para y tampoco lo hacemos en LOS40 Dance. Porque como cada fin de semana hemos recibido las mejores novedades de la música electrónica. Canciones con las que nuestro fin de semana va a pasar de una manera mucho más rápida porque las vamos a disfrutar mañana, tarde y, sobre todo, noche...

Becky Hill junto a Lewis Thompson, Nio con Casey Cook, Sub Focus con Hayla y NGHTMRE con RIOT son los protagonistas de las mejores canciones que sonarán una y otra vez en nuestro fin de semana y que estarán en nuestra playlist. Mira... o mejor dicho, ¡escucha!

Becky Hill, Lewis Thompson - Side Effects (Official Video)

Es una de las voces más importantes de la música electrónica y del EDM en Reino Unido. Y cada vez que puede lo demuestra con un nuevo himno diseñado para romper las pistas de baile. Becky Hill ha recurrido a Lewis Thompson para dar vida a Side Effects.

La británica publicó Only honest on the weekend el pasado 2021 y desde entonces no ha parado de presentarlo en directo, como hizo este pasado en Ibiza durante su residencia en Ibiza Rocks, así como de colaborar con otros artistas y djs. Ahora le ha llegado el turno a su segundo álbum de estudio. Nada mal como tarjeta de presentación, ¿verdad?

Nio (ft. Casey Cook) - Horizon

"Cuando escribí por primera vez la idea de esta canción, le pedí a Casey una letra que fuera esperanzadora y exploratoria, algo que te hiciera sentir que lo mejor está por venir. Cuando alguien escucha Horizon, quiero que sienta la abrumadora sensación de alegría y optimismo que todavía tengo después de todas las veces que la escuché. Quiero que griten las palabras desde los tejados" explicó Nio sobre la concepción de su nuevo single.

El resultado es una canción que camina a caballo entre el 'space bass' y el trance en una de las rupturas más notables de una canción que hemos escuchado en lo que llevamos de 2023.

Sub Focus (ft. Hayla) - I Found You

Hacía 10 años que Sub Focus no publicaba un nuevo álbum de estudio desde el lanzamiento de Torus (2013). El mundo ha cambiado infinitamente durante estos últimos 10 años pero si hay algo que no lo ha hecho ese es el talento del británico Nick Douwma, nombre real del artista detrás de este proyecto, que este mismo viernes ha lanzado Evolution.

I found you es un temazo se mire por donde se mire gracias a sus ritmos pero también a la letra de una canción realmente inspiradora que suena como los ángeles en la voz de Hayla. ¡Hora de disfrutarla!

NGHTMRE and Virtual Riot - Teardrop (RIOT Remix)

Cerramos el repaso de algunas de las más importantes novedades de la música electrónica de esta semana con el álbum de remixes que ya podemos disfrutar del DRMVRSE de NGHTMRE. Riot, Vanic, Jon Casey, OddKidOut, G-Rex o Franky Nuts dan una segunda vida a algunas de las mejores canciones del álbum que lanzó en 2022 y que incluía colaboraciones con Oliver Tree, Slander o IDK.

Para empezar a paladear estos remixes nada mejor que el Riot Remix de Teardrop. ¡Feliz finde!