Entrevista a Becky Hill: “Estoy muy emocionada por trabajar en mi segundo álbum”

Es una de las grandes voces de la música electrónica. Su talento forma ya parte de colaboraciones únicas e inolvidables junto a Meduza, Galantis, David Guetta... Y muy pronto podremos volver a disfrutar de ella en solitario. Porque Becky Hill ha confirmado a LOS40 Dance que ya está trabajando en un nuevo proyecto musical que verá la luz en 2023.

La británica publicó Only honest on the weekend el pasado 2021 y desde entonces no ha parado de presentarlo en directo, como hizo este pasado en Ibiza durante su residencia en Ibiza Rocks, así como de colaborar con otros artistas y djs.

Pero ahora ha llegado el momento de entrar en una nueva etapa musical en la que asegura sentirse "muy emocionada. Su paso por LOS40 Music Awards 2022 fue breve pero intenso y nos dejó muchos titulares sobre lo que para ella fue un día muy emotivo y un futuro repleto de grandes noticias para los seguidores de su música.

Esta es la entrevista íntegra con Becky Hill:

José M. Duro: Señoras y señores, con ustedes Becky Hill. Becky, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a España. Bienvenida a LOS40 Music Awards

Becky Hill: Hola. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Estoy muy emocionada esta noche.

Esta noche te veremos actuar. Cuéntame un secretillo: ¿te sigues poniendo nerviosa antes de actuar?

He estado llorando durante los ensayos porque interpreto una canción que nunca antes había interpretado antes ni había escrito y que ni siquiera había escuchado entera hasta hace pocos días. He estado llorando también mientras me preparaba en casa así que contestando a tu pregunta, sí, estoy muy nerviosa.

¿Y tienes algún ritual antes de salir a cantar?

No realmente. Siempre espero lo mejor. Siempre caliento mi voz así que creo que es lo único que hago religiosamente.

¿Has disfrutado este verano de tu residencia en Ibiza?

¡Sí! Me ha encantado mi residencia en Ibiza. No puedo esperar a volver a estar allí el próximo verano. Sí, soy la primera mujer residente en Ibiza Rocks lo cual fue un gran momento.

Fuimos la primera emisora de radio en España que pusimos tu primera canción y también la primera he hemos puesto la última. ¿Tienes nueva música preparada para 2023?

Lo primero, muchas gracias por apoyarme a mí y a mí música. De verdad significa mucho para mí, especialmente en España. Sí, ahora mismo estoy trabajando en un álbum. Acabo de terminar de escribir así que espero poder venir pronto y ver a la encantadora comunidad de España para actuar. Sí, estoy escribiendo mi segundo álbum. Estoy muy emocionada de trabajar en mi nueva música después de todas las actuaciones de este verano. Estoy muy emocionada.

Becky, muchísimas gracias.

¡Gracias a ti!