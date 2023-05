Shakira le dedica ‘Acróstico’ a sus hijos Milán y Sasha: “Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla”

La nueva canción de Shakira nos recuerda a la del siglo XX que nos regalaba grandes baladas y medios tiempos donde su poderío vocal portaba toda la emoción de sus composiciones. Y así es exactamente Acróstico, la nueva canción de la solista colombiana que acaba de estrenar en su canal oficial de Youtube.

Como sospechábamos por la portada de mamá pájaro y sus dos polluelos saliendo del nido, la de Barranquilla le dedica este tema a sus dos hijos: Sasha y Milán. Un tema que está lleno de mensajes hacia sus retoños y que hablan sobre la situación que la familia ha atravesado después de la separación de la pareja formada por Shakira y Gerard Piqué.

Acróstico es una canción de amor de la intérprete hacia sus dos pequeños a los que ha intentado proteger de uno de los momentos más duros para ella a nivel personal. Así lo deja claro en frases como "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad", "Y aunque la vida me tratara sí, voy a ser fuerte solo para ti, lo único que quiero es tu felicidad", "Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla" o "Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran".

letra de acróstico de shakira Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos, pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar... Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy

Este tema viene acompañado de un lyric-vídeo (o videoclip con la letra) en el que las imágenes juegan también un importante papel en la transmisión del mensaje. Porque son muy visuales las metáforas de mamá pájaro construyendo durante mucho tiempo un hogar - nido o cuando justo cae sobre ella un fuerte chaparrón o la despedida de la canción en la que los 3 pájaros dejan atrás el nido con el cascarón roto para volar libres a otro destino.

No se queda atrás la imagen de la portada del single que aparece en el audio de Acróstico en su canal oficial de Youtube. Un oso de peluche dentro de una caja que está apilada junto a otras cajas de cartón de una mudanza junto a una pegatina de un corazón roto que dice: "Frágil. Manejar con cuidado".

El romanticismo, la melancolía, el amor hacia sus hijos... El corazón palpitante de Shakira late en esta canción dedicada a Milán y Sasha.