Shakira anuncia el estreno de su nueva canción: ‘Acróstico’

"ACRÓSTICO Mañana / Tomorrow 8PM EST". Con este breve anuncio Shakira ha puesto patas arriba, una vez más, la industria musical. La colombiana llevaba algunos días dejando pistas sobre lo que todos pensábamos que iba a ser su nueva canción, algo que finalmente ha confirmado.

Y no parece muy complicado adivinar de qué va a tratar su nuevo single teniendo en cuenta la imagen de portada. Porque la de Barranquilla ha puesto a dos pequeños polluelos saliendo de su nido bajo la atenta mirada de mamá pájaro. Algo que obviamente hace referencia a la situación personal por la que la artista está atravesando junto a sus dos hijos en el proceso de separación del padre de ambos: Gerard Piqué.

Durante las últimas semanas en las que aparecieron varias filtraciones sobre lo que podría ser el nuevo proyecto discográfico de la de Barranquilla, no había ninguna referencia a Acróstico por lo que podríamos estar ante una nueva canción creada a raiz de su reciente traslado de Barcelona a Miami.

Lo que queda claro es que Shakira sigue trabajando sin parar en su música en un momento de explosividad creativa donde está encontrando inspiración en su situación personal y su papel como madre, artista, mujer...

Hay que recordar que desde hace varias semanas se viene rumoreando que el estreno más inminente de la colombiana iba a ser Copa vacía, la canción de la que incluso Manuel Turizo habló para confirmar su existencia. De hecho, ambas estrellas rodaron hace algún tiempo el videoclip en diferentes localizaciones de Manresa por lo que su estreno como single parecía confirmado.

Todo parece estar preparado para su nuevo single y sus seguidorxs no tienen ninguna duda de que estamos ante una nueva canción de éxito de la intérprete de Barranquilla. Así lo han expuesto en los diferentes comentarios que se pueden leer a través de sus redes sociales donde, como no podía ser de otra forma, tampoco falta cierta mala baba: "Clara-mente pinta bien", "otro éxito musical en camino", "sigue facturando", "se viene con todo mañana”, "me va a dar algo con esta mujer" o "mamá de Los pollitos" fueron algunos de los más aclamados.

Shakira sigue sumando canciones a su nuevo proyecto discográfico del que ya hemos conocido media docena de singles sin que de momento haya título confirmado ni fecha de lanzamiento del mismo.