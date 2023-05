Paula Koops: “‘Línea 7’ no iba a salir jamás, la descarté”

En los últimos meses, Paula Koops está viendo como todo el esfuerzo que ha dedicado a su música en los últimos años se está viendo recompensado. La joven madrileña acaba de publicar su primer EP, Novia del Año; ha dado su primer concierto en Madrid y ha cantado frente a miles de personas en eventos como LOS40 Primavera Pop y LOS40 Córdoba Pop.

Todo esto ha ocurrido en lo que llevamos de 2023 y, según nos ha contado Paula Koops en esta entrevista para LOS40; aún le cuesta asimilar lo que está viviendo y todo el cariño que está recibiendo.

Tal y como nos ha explicado Paula, Novia del Año incluye seis canciones y cada una de ellas representa una de las fases que los psicólogos establecen para la superación de una ruptura. Además, la cantante nos ha contado que, a la hora de componer sus canciones, intenta centrarse en el sentimiento que experimenta en cada momento.

Las indirectas tras las canciones de Paula Koops

Si por algo destacan las canciones de Paula Koops es por las situaciones tan explícitas que describen. Es por eso que, al escucharlas, todos pensamos que se refiere a una persona muy concreta. "El público no se va a dar cuenta pero la persona para la que va dirigida sí", nos ha confesado.

Llenando la sala en su primer concierto en Madrid

El pasado 20 de abril Paula Koops dio su primer concierto ante ni más ni menos que 900 personas en Madrid. Esto es algo que la madrileña aún no consigue asimilar. Y es que, según nos ha confesado, todavía piensa que solo escuchan sus canciones su familia y sus amigos.

Al verse rodeada de tanta gente en este concierto, la cantante no se lo podía creer. Además, estuvo muy bien acompañada por compañeros de profesión como Miki Núñez, Noan y Candela Gómez, entre otros. También nos ha contado qué reacciones del público le sorprendieron, las canciones que pedían y cómo fue interactuar con sus fans por primera vez.

El hate y la gestión de las redes sociales

Las redes sociales son muy importantes para difundir el trabajo de los artistas hoy en día. Especialmente para personas como Paula Koops, que algunas de sus canciones se han convertido en éxitos virales en TikTok.

Pero no todo es tan fácil. Las redes sociales también tienen su lado oscuro. "Son un arma de doble filo", ha dicho Paula Koops. Además de cómo puede afectar a la salud mental la preocupación por los números y las visitas, también es muy importante saber gestionar los malos comentarios. Aunque la cantante aún no lo ha vivido, tiene claro que es fundamental buscar ayuda psicológica externa. "Yo sola no podría llevarlo. Soy una persona súper sensible", nos ha confesado.

Solo hace falta estar unos minutos hablando con Paula Koops para darse cuenta de que es una persona con muchas ganas de trabajar, hacer música y sobre todo cumplir sus sueños. Dale al play y ¡no te pierdas la entrevista completa con Paula Koops!