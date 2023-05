Anabel Pantoja y Alba Carillo se van a Cancún con varios participantes de ‘La isla de las tentaciones’

Si hay algo que muchos envidian de los influencers son esos viajes que se pegan de vez en cuando de los que hacen gala en sus redes sociales. Anabel Pantoja y Alba Carrillo se han ido a la Riviera Maya en un viaje de influencers organizado por una marca.

Y lo mejor de todo es que no han dudado en compartir sus carretes de fotos que nos dejan claro lo mucho que lo están disfrutando.

“Recap de hoy 🌴👯‍♀️💕 1 En Tulum 🌅 2 Esperando al hombre perfecto con @anabelpantoja00 😋💀 3 Comiendo tacos de pescado en un restaurante local con @diegoftail 🌮 4 Con el lazo rojo para el ritual Maya🎀 5 Esperando la purificación del chamán 🙋🏼‍♀️ 6 Intentando hacer tortillas de maíz 🌽 7 Besos con mis 😎 de @tiwiworld 8 Uñas de lunares de colores que llevaba mucho queriendo hacerme de @momentosconjoana 🎨 9 Todos saltando al cenote después del ritual 💦 10 Canto de los cinco elementos del ritual Maya 🎶”, compartía la que hasta hace poco era colaboradora de Ya es mediodía.

Está claro que no se están privando de nada. Sol y playa con bebidas exóticas, un poco de turismo, de actividades propias del lugar y rituales que ya veremos si tienen algún fruto. Y todo compartido en grupo demostrando lo bien que se llevan, por lo menos aparentemente, porque no se trata de un reality y no podemos ver el 24 horas.

En buena compañía

Lo que sí sabemos es que no están solas. Se han marchado con ellas varios influencers, algunos de ellos, de sobra conocidos por La isla de las tentaciones. Claudia Martínez y Mario González, que resulta que ahora son pareja, también se han sumado al viaje que están disfrutando junto a otro histórico del reality, Samuel Chávez, el ex de Tania Deniz.

“Dicen que ver tortugas trae buena suerte 🐢🍀 Aquí 🙋🏼‍♀️ una suertuda que hoy ha visto dos y en su hábitat natural! Os las comparto para que vosotros tengáis mucha suerte también!🫶🏼”, decía Alba Carrillo y parece que será suerte compartida porque es otra de las actividades que han hecho en grupo con sus compañeros de viaje.

Eso sí que es vida.