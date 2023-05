Jesulín de Ubrique desvela su caótico paso por el Festival de Benidorm: “Era la hostia, eso lo hace un genio”

Bertín Osborne ha regresado con las entrevistas en Mi casa es la tuya y lo ha hecho con una que ha causado mucha revolución: Jesulín de Ubrique. Ya Belén Esteban mostraba su enfado por la tarde cuando la explicaban que el torero había puesto como condición que el programa no se comentara en Sálvame. Belén estaba enfadada por la petición, “se creerá Justin Bieber”, y con la cadena por permitírselo.

Pero sí se puede comentar en otros lugares y, desde luego, está dando mucho que hablar. Jesulín ha hablado con naturalidad de su profesión, de su mujer, de su paternidad y de muchas otras cosas. Y no han faltado recuerdos como ese sobre su corta, pero intensa carrera como cantante.

Empezaba Bertín comentando que un día recibió la llamada de su apoderado para explicarle que el niño quería ser cantante y le pedía que le quitara esa idea de la cabeza. Y quiso saber si eso había sido idea suya.

Época complicada

“Fue idea mía”, reconoce Jesulín. Y cuando el presentador señaló que luego se arrepintió, él aclaró lo que realmente sucedió: “No es que me arrepintiera, pero ahí entendí muy bien y me lo grabé a fuego el refrán ese de ‘cada maestrito, con su librito’, porque ya me salí de mi dinámica y de mi profesión, y eso ya chocaba. No se podía compaginar”.

Reconoció que le pasó factura en su profesión. “Cuando yo estaba delante del toro metiéndome los pistones en la barriga, no me echaban mucha cuenta. No se puede estar en misa y repicando, así que corté por lo sano. Me reuní con la discográfica, pagué el tributo que tuve que pagar de todo lo que generó aquello y corté por lo sano”, admitió.

“Pero, ¿sabes qué te digo? Aquello fue en el 94 o el 95. Todavía, en la actualidad, mi canción es la puta hostia”, presumía de Toda y ya puestos le preguntaba a Bertín por qué no se lanzaba a hacer una versión tipo ranchera.

Los espectadores no han dudado en reaccionar a estos recuerdos que todavía están muy presentes en el imaginario de muchos. Y es que aquella canción dio mucho que hablar. Ni su representante estaba de acuerdo.

“Mi canción todavía, después de veintitantos años, sigo ahí en primera línea, con un single nada más”, reconocía entre risas. Y Bertín le recordó que cantó, incluso en el Festival de Benidorm.

Odisea en el Festival de Benidorm

“Para ir al Festival de Benidorm, que toreé esa tarde en Algeciras. Corté tres orejas y me tuve que ir corriendo, no pude salir a hombros. Cogí una moto, vestido de torero, hasta Estepona y en Estepona un helicóptero hasta Málaga. En Málaga un jet privado hasta Alicante”, contó sobre la odisea de aquel día.

Ya en Benidorm le estaba esperando un traje de Versace. “Ahora subo y se me olvida la canción. Menos mal que me metieron un cañón de estos de humo y ya, el playback saltó y yo ya me acordaba de mi canción, pero con dos cojones, tío”, recordaba sobre ese momento. Y al día siguiente toreaba en Zaragoza.

Bertín le aseguraba que eso era una barbaridad. “Eso era la puta hostia, pero eso lo hace un genio”, aseguraba sobre aquellos tiempos en los que compaginaba la música con doscientas corridas al año.

“Me pasó factura el tema de cantar. Por eso corté. Fue un lapsus, si hubiera seguido sería una epidemia, pero me perjudicó”, terminó reconociendo.

Demasiado para cualquiera.