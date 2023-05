Jesulín de Ubrique habla de la privacidad de sus cuatro hijos con Bertín Osborne y hay reacciones en cadena

Jesulín dice que tiene cuentas pendientes con la cadena, pero no va a hablar por respeto a sus 4 hijos, porque él si respeta la voluntad de sus hijos, pero no todos lo han hecho. ¿Pulla hacia Belén Esteban? Mira, tú no hablas porque no te conviene Jesulín #MiCasaEsLaTuya