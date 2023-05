Taylor Swift y Matt Healy aparecen juntos en el estudio ¿Será The 1975 la próxima colaboración de Taylor?

No cabe duda de que Taylor Swift es uno de los iconos pop más relevantes de este siglo. La estadounidense cuenta con uno de los mayores fandoms de la industria musical. Gracias a ellos, bate todo tipo de récords en las listas de éxitos. Los más fanáticos, que conocen su vida privada y profesional al dedilllo están disfrutando de los rumores sobre su relación con el cantante de The 1975, Matt Healy.

Según diversos medios ambos cantantes han establecido una relación y se han filtrado diversas fotos en las que se puede ver como disfrutan de una cena a solas. En esta ocasión, se ha viralizado un vídeo en el que podemos ver a Matt y a Taylor saliendo de los Electric Lady Studios de Nueva York. ¿Estarán grabando una colaboración juntos?

The 1975 es uno de los grupos actuales de moda. La banda de pop rock alternativo lleva años haciéndose un hueco en el panorama musical y ahora mismo son uno de los referentes de la escena británica. El grupo ha vuelto con su último disco, Being funny in a foreign language. Es un álbum lleno de experimentación y excesos que les han caracterizado durante toda su trayectoria. Un gran proyecto con el que se encuentran de gira. Los de Manchester titulan a su tour The 1975: At Their Very Best, así que podremos esperar un gran espectáculo en todos los sentidos, con el carácter divertido que les caracteriza. Su música es aclamada por más de veinte millones de oyentes mensuales y si tienes ganas de verlos, estarán tocando en Madrid en el Mad Cool Festival el próximo jueves 6 de julio.

Matt Healy y los Swifties

Con los rumores sobre la posible relación a flor de piel, los fanáticos de Taylor Swift, conocidos como Swifties, no han tardado en poner pegas a su amor por diversos motivos. Esto se debe a los vicios y excesos que acompañan al cantante el cual ha confirmado en numerosas entrevistas un pasado de adicciones.

Además, Su aparición en el podcast, The Adam Friedland Show, también generó controversia hace solo tres meses: tanto así que el episodio tuvo que ser retirado tanto de Spotify como de Apple Music debido a su contenido altamente ofensivo

Electric Lady Studios: El estudio de Jimmy Hendrix

Electric Lady studios son uno de los estudios de grabación musical más icónicos de Nueva York, fueron fundados y creados por uno de los guitarristas más importantes de la historia: Jimi Hendrix. Fue uno de sus proyectos para poder trabajar en su música en un sitio concreto que se amoldase a sus características. Por desgracia, debido a su muerte prematura con tan solo 27 años, apenas pudo disfrutar de sus estudios. Con su perdida, la música perdió uno de los mayores referentes del rock y su legado está muy presente a día de hoy. Hendrix es uno de los ilustres artistas que pertenecen al Club del 27.

Los artistas más ilustres han pasado por las cabinas de estos estudios. Artistas como Patti Smith, Bowie o The Clash tuvieron la oportunidad de tocar aquí. También, uno de los discos más importantes del rock, Black In Black, de ACDC se grabó en Electric Lady Studios.

Con un sonido más moderno, Frank Ocean grabó en este estudio gran parte de su disco Blonde, un proyecto que significó un antes y un después en su carrera. La artista St. Vicent también tuvo la oportunidad de añadir la psicodelia innata de Hendrix en su disco Daddy´s Home, publicado en 2021.