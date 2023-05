'Shock' en 'MasterChef 11' con el último expulsado, pese a tener el pin de inmunidad: "Has hecho historia"

Muchas cosas han sorprendido de esta undécima edición de MasterChef en su formato anónimo. Pero en la gala de la noche del martes pasó algo que nunca antes había ocurrido en toda la historia del talent culinario de La 1 de TVE; que un aspirante con el pin de inmunidad terminase siendo expulsado.

Nadie se lo esperaba, pero al final, como bien han recordado siempre los propios miembros del jurado, todo puede pasar en este programa. Incluso que uno de los concursantes acabase siendo eliminado pese a haber ganado el título de intocable.

Fray Marcos, expulsado de MasterChef 11

La historia se empezó a torcer para los delantales negros cuando los jueces impusieron una de las pruebas más complicadas: preparar su propia tarta de boda. Para entonces, Fray Marcos, uno de los concursantes que más ha evolucionado a lo largo de esta edición, había obtenido lo que muchos ansiaban: el pin de inmunidad.

"Agradecimiento es lo que me sale decir. Le doy las gracias a todo este maravilloso equipo, a ustedes tres que los he podido conocer en persona y a mis compañeros". Hoy despedimos a @fraymarcosmchef de las cocinas de #MasterChef. Gracias a ti por todo https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/VKCCmrlMVL — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2023

Sin embargo, el tiempo pasaba y, pese a la dificultad del reto, el cura no hacía uso de este privilegio para sorpresa de todos. "Me dolería muchísimo que yo me fuera de MasterChef con el pin, pero es algo que yo decidí. Así que quiero hacer historia con el que más tiempo duró con el pin", vaticinó el aspirante.

Y lo cierto es que fue, más que una predicción acertada, algo que se veía venir dadas las circunstancias durante el cocinado. A pesar de que algunos pensaron que era un acto de soberbia pensar que no necesitaba el pin de inmunidad, lo cierto era que Fray Marcos no estaba en su mejor momento personal y eso el jurado lo notó.

"Le conocemos, sabemos hasta dónde llega. Es como si hubiera llegado a un camino, que dice: 'aquí me quiero quedar", opinó Pepe Rodríguez. Al final, la decisión estaba entre Francesc, Camino o Fray Marcos, siendo este último el expulsado.

Las lágrimas del jurado en su despedida

"Hay gente que llega a tu vida como un huracán y otros llegan como una suave brisa. Todo es bendición" @fraymarcosmchef https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/w1vYjMVlVw — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2023

"Tu pastel acumulaba muchos más defectos que los otros dos", dictaminó el chef ante el verdadero estupor de todos sus compañeros. "Has hecho historia en los 11 años de MasterChef por ser eliminado con ese pin de la inmunidad", señaló Rodríguez.

"Me dijeron que qué significaban ellos (sus compañeros) y yo digo que son una bendición. Hay gente que llega a tu vida como un huracán y otros llegan como una suave brisa y así llega Dios, a través de los demás. Todo es bendición", alegó Fray Marcos en su despedida desatando el aplauso de todos y las lagrimas del jurado.

"No has tenido nunca ninguna palabra negativa y creo que eres un religioso del siglo XXI", comentó por su parte Jordi Cruz, mientras el resto del jurado no paraba de darle las gracias por su actitud en el concurso.