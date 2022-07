La tremenda bronca de David con Pepe Rodríguez en 'Masterchef 10'

Masterchef, el programa culinario que se emite en TVE, se acerca a su fin. En el último programa vimos cómo ya solo quedan cinco participantes en el concurso.

Patricia, María Lo, Verónica, Adrián, y David se enfrentaron entre los fogones del show televisivo con el objetivo de obtener un puesto en la semifinal. Patricia fue la eliminada. Ahora ya sólo quedan cuatro concursantes en un programa que se acerca a su final.

El programa tuvo un momento muy incómodo protagonizado por David y Pepe Rodríguez. La tensión se palpaba en el ambiente cuando David y Patricia tuvieron que hacer un postre y no atinaban.

El concursante se sintió presionado y sin ayuda por parte de su compañera así que tomó el mando de la operación postre. Por si fuera poco, el cocinero y dueño del restaurante El Bohío (Toledo) le azuzaba a David diciendo: “Venga, dale marcha”. A lo que David le decía: “Déjame tranquilo Pepe, me estás poniendo de los nervios”. Las caras del concursante lo decían todo, estaba a punto de estallar por los comentarios sobre el aspecto del postre, la textura y el resultado final.

Sinceramente @davidmchef10 ha sacado él solo todo el cocinado adelante y ha advertido 1000 veces que no podía más, que necesitaba que le dejaran tranquilo #MasterChef10 pic.twitter.com/Jj9XYousDw — MasterChef (@MasterChef_es) July 11, 2022

Pepe, que se gustó y se creció en sus explicaciones, no paró de hacer comentarios: "¡Clases urgentes de matemáticas para los dos! ¡No sabéis multiplicar! Es que, creo que no sabéis ni leer, que es lo más preocupante". Ante este comentario que David consideró ofensivo no pudo callar y dijo: “al final me lo saca, el demonio”. La situación se complicaba por momentos en la cocina de Masterchef 10.

El reconocido chef seguía con su tono crítico diciendo: "Yo he venido a currar y a sacar todos los platos, vosotros no sé a qué habéis venido".

Para rematar la lista de comentarios negativos dijo: "Camareros, por favor, saquen ustedes esto. Díganle a Samantha que diga: '¡Aquí tenéis esto!'. Incluso podrían decir: 'Eso o ahí queda eso". Ante estas palabras el concursante, al que ya poca paciencia le quedaba dijo: "Pepe, me voy a mosquear al final. ¡Ya está! ¿No? Estoy cabreado, ¿qué pasa? Me has faltado al respeto diciéndome que no sé leer, ni escribir, ni calcular". Se quitó el delantal y salió de las cocinas del plató de TVE bastante mosqueado.

El jurado, por su puesto, le respondió diciendo que lo que es una falta de respeto son los helados y bizcochos que habían hecho porque estaban mal pesadas las cantidades y así era imposible que algo saliera bien.

Rodriguez se puso por un momento en la piel de David y le reconoció que no había tenido una noche fácil. "Has pagado conmigo la frustración que yo creo que has acumulado de toda la prueba. Lo entiendo, porque trabajar con Patricia hoy ha sido duro. No has dado una", le decía a Patricia, la compañera de prueba del asturiano.