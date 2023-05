Si eres un fanático del reggaetón, estas en tu día de suerte. Dos de los mejores de la escena van a sacar una canción que seguro que no te puedes perder. Bajo el nombre 69, Nicky Jam y Feid unen sus fuerzas para tratar de garantizar el éxito musical. De momento, no se sabe mucho más, simplemente la particular forma de promocionar el single que ya está dando mucho que hablar.

El reggaetón está viviendo una de sus mejores épocas y cada vez hay más jóvenes expandiendo su talento. En España, artistas como Saiko o Quevedo están irrumpiendo la escena internacional a lo grande. Sin embargo, casi todos los nuevos reggaetoneros están aquí hoy gracias al esfuerzo y las bases que implantaron artistas cómo Daddy Yankee o Nicky Jam.

Este último es nuestro protagonista de hoy, el puertorriqueño ha sido y es uno de los referentes del género urbano de los últimos años. En esta ocasión ha subido a Instagram una foto disfrazado de Feid, otro reggaetonero que lleva en la escena unos cuantos años y se encuentra entre los más aclamados por el público.

Para promocionar su nueva colaboración, Nicky Jam ha decidido compartir vía Instagram una foto a sus más de 43 millones de seguidores. En esta publicación, observamos al artista con un atuendo simulando ser el cantante colombiano Feid. Sin embargo, para encontrar la similitud hay que echarle algo de imaginación, ya que, ni el propio Nicky Jam aprueba el disfraz. En un tono simpático y distendido, Nicki ha comentado en su propia publicación lo siguiente: "Me hice esta vaina para parecerme a ti y me parezco un tío 😂😂😂😂 "

Las reacciones a la publicación

La publicación acumula más de medio millón de me gusta y cientos de comentarios en apenas un par de horas. Sus amigos y fans no han dudado en hacer memes y comentar la publicación de Nicky. Su amigo Bray ha comentado "Parece que vendes el mejor perico en Sabana Grande jajajajajajajajaa". La broma del "narco" ha sido repetida en numerosas ocasiones por fanáticos. Por otro lado, Henry Méndez se ha unido a la fiesta de comentarios y ha añadido emojis sonrientes. También se han leído numerosos comentarios mencionando a Anuel debido al Beef que tiene con Feid, sin embargo, el de la doble AA le ha dado like a la publicación.

En definitiva, la fotografía ha triunfado y ha sido una buena forma de patrocinar el tema 69 que ya está disponible para el pre save y estará disponible muy pronto.