Ed Sheeran, sobre Harry Styles: “Es el solista más grande del mundo”

Conocemos a Ed Sheeran como artista musical y como actor y poco a poco vamos conociendo más sobre él como padre, marido, amigo e incluso compañero de profesión. Y ya sabemos que el solista inglés siempre habla con el corazón en la mano en cada entrevista sin esconder nada y regalando titulares a diestro y siniestro. Por ello las palabras que le ha dedicado a Harry Styles ya están dando la vuelta al mundo.

El intérprete inglés pasó por el podcast de The Spout Podcast para ser entrevistado con motivo de la publicación de su más reciente álbum de estudio: Subtract. Pero como suele suceder con el intérprete, la conversación siempre se va más allá de la música y más en este momento personal en el que su vida ha dado un giro tan radical.

Por ello Sheeran fue preguntado por sus inicios y por esa nueva generación de talentos británicos y reconoció haber coincidido con Harry Styles en los orígenes más humileds que ambos intérpretes han tenido. Ed reconoció a Tamara Dhia que su conexión es única con Taylor Swift pero que mantiene una relación de admiración mutua con el ex One Direction.

"Tiene mucho que ver con los años formativos que pasamos y en los que coincidimos. Es bastante extraño. Pero obviamente él ahora está en la cima del mundo y ha pasado de estar en la boyband más grande del mundo a ser el artista solista más grande del mundo. Es un viaje increíble de ver y estoy realmente superorgulloso de él".

Porque han pasado ya casi 15 años desde aquella famosa imagen en la que pudimos ver al propio Ed Sheeran ejerciendo de tatuador de Harry Styles. Desde entonces ha llovido mucho. Y lo que en aquel momento eran dos músicos con una enorme hambre de éxitos y una ambición y un talento musical increíble se han convertido en dos de los absolutos dominadores de las listas de éxitos de Reino Unido. ¡Y con tatuajes a juego!

La historia de ambos intérpretes se ha cruzado en infinidad de ocasiones durante todo este tiempo y de hecho One Direction llegó a cantar una canción creada por el propio solista inglés. "Solía ir a tocar la guitarra y mis canciones a casa de sus amigos y en ocasiones me quedaba a dormir en el sofá y en algunas ocasiones Harry Styles también lo hizo. Son recuerdos increíbles después de todo el viaje que hemos hecho" explica el músico durante la entrevista en The Spout Podcast.