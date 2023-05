Dolor, llanto y terapia: Ed Sheeran abre su corazón por el lanzamiento de ‘Subtract’

Abrirse en canal y mostrarse vulnerable sobre ciertos aspectos de tu vida privada nunca es fácil. Menos aún si eres una superestrella internacional como Ed Sheeran, que se encuentra expuesta de forma constante. Sin embargo, el británico se ha armado de valentía para plasmar en papel sus pensamientos y sentimientos más oscuros. Algo que muestra en Subtract (-), el quinto álbum de su pentalogía musical sobre signos matemáticos; pero también ha hecho lo propio durante una de sus últimas entrevistas con Zane Lowe para Apple Music.

El solista se ha enfrentado a una de las conversaciones más profundas de su carrera para tratar en profundidad temas sobre los que nunca se había pronunciado públicamente antes, como el dolor, el duelo, la depresión, la honestidad con uno mismo o la terapia.

Ed Sheeran — The ’Subtract’ Interview with Apple Music & Zane Lowe

Un disco marcado por la depresión y las lágrimas

Como ya explicó en su charla con LOS40, Ed reafirma que Subtract "es un álbum sobre el dolor y la depresión... No quiero dar demasiado contexto y machacar, porque (...) quiero que la gente lo escuche y lo relacione con su propia vida. Me di cuenta de todo al hacer este disco y pude sentirlo todo: cuando ocurrió el diagnóstico de cáncer de Cherry, la muerte de Jamal, y el juicio, y también la muerte de Shane el primer día del juicio... Esos días fueron horribles. (...) Lo que pasa con el duelo, o incluso con la ansiedad por la salud de Cherry o el sentirse deprimido y tal, es que nada de eso importa con tus hijos porque son niños... Me iba a la cama llorando y lloraba hasta dormirme después de pasar horas y horas enfrente del mural de Jamal y eran las dos y sólo recuerdo sollozar. Luego al despertarme por la mañana a las seis, veía a mi hija diciendo: 'Eh, vamos a comer porridge'".

Durante su encuentro con el locutor, no puede evitar recordar la memoria de su amigo Jamal y la canción del disco que le dedica: Eyes Closed. "Era simplemente el mejor, el mejor…Eso es lo que estoy diciendo en la canción, todo el mundo lo recuerda de la forma en la que los medios te dicen que lo recuerdes: 'Era un magnate, creó SBTV, valía para todo...', pero era un tipo realmente genial, encantador y divertido, y eso es parte de él, quién era como persona... Desde que falleció, lloro todos los días. Me gusta sentirme así todavía. Creo que esta es la forma más respetuosa de sentir por alguien que has perdido, es realmente permitirte sentirme así en lugar de enterrarlo simplemente…aunque no quiero que esto se convierta en un Ed llora cada vez que habla de este álbum o lo que sea, pero es la puta vida real.

Sobre la tristeza, Ed Sheeran reconoce que es importante abrazar esta emoción y no olvidarse de ella: "Dicen que tener un registro de la tristeza, justifica vivir con ello. Tu vida puede adaptarse al dolor. No tienes que superar nada. Nunca, nunca, nunca superaré la muerte de Jamal a los 31. No quiero, no siento que tenga que hacerlo. Siento que si quiero llorar, puedo llorar… (...) Mi madre sufrió una gran pérdida cuando tenía 28 o 29 años. Casi 30 años después, sigue llorando por ello porque es importante. No puedes simplemente superar las cosas. Puedes superar las relaciones. No pasa nada. Es parte de la vida. Pasas de una cosa a otra o lo que sea. Pero la pérdida y el dolor, especialmente cuando son repentinos...incluso cuando no es algo repentina".

La terapia y la moderación: claves en su autocuidado

El artista confiesa que, desde que es padre, se ha preocupado más por su bienestar mental y su salud. "Al tener hijos, cuando estoy teniendo periodos muy, muy bajos en mi vida, creo eso les afecta... Y eso sí que importa. Cherry me decía: 'Creo que deberías ver a un terapeuta'.

Y así fue. Quiso ponerle remedio y hablar por primera vez de ello de forma directa, sin utilizar la música como recurso —"Odio la idea de ser una estrella triste del pop porque nadie quiere oír eso. Nadie quiere oír a alguien que ha tenido éxito en su campo porque desde fuera, todo es genial. Nadie quiere oír a alguien decir: 'Bueno, en realidad, no lo es'", admite—), también siendo consciente de lo privilegiado que es. "Empecé la terapia, porque vivo una vida muy, muy privilegiada. He hecho dinero a lo largo de los años, y tengo todas estas cosas. Cada vez que le decía a mis amigos, el año pasado, que tenía esos sentimientos, siempre me señalaban todo lo bueno de mi vida. Y eso es estupendo, pero el dinero no te devuelve a tu amigo que ha muerto. Simplemente no lo hace, y no hace que eso sea mejor. Steve Jobs era el tipo más rico de la tierra, y murió de cáncer. Eso no arregla las cosas. Odio hablar de ello porque todo el mundo dice: 'Bueno, puedes hacer esto y aquello y lo de más allá', pero hay ciertas cosas que no puedes conseguir", se sincera.

Del mismo modo, dejó las drogas hace años y optó por una vida centrada en la moderación y el autocontrol: "Me di cuenta que a lo largo del año pasado, rara vez tenía días sobrios…me gusta terminar el día con una copa de vino…pero cada uno tiene su propia manera de lidiar con las cosas, a lo largo de mi vida, he tratado de aprender a llegar la moderación. Mi moderación es que puedo tomar una copa de vino todos los días, pero no voy a acabar con una botella de vodka, que es lo que solía hacer. Solía emborracharme con cualquier tequila, vodka, brandy, lo que fuera".

Sus problemas judiciales por presunto plagio

En el último año, el compositor ha tenido que enfrentarse a dos juicios por presunto plagio. En ambos, ha sido absuelto y declarado inocente. Sobre la repercusión mediática que ha tenido, revela que no le importa contar las cosas tal cual han llegado en su vida e ir con la verdad por delante. "Hay algo muy liberador en ser honesto. ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es lo que ocurre también con las demandas. Yo nunca [me metería en un proceso judicial]. Había una canción de Rod Wave en la que hacía un sample de mi canción, U.N.I, y vino a mí y la autoricé…Lo que pasa en estos casos, es que normalmente no son los compositores los que demandan a los autores. A veces sí pero no siempre. Creo que en la comunidad de compositores, todo el mundo sabe que hay cuatro acordes principalmente que se utilizan y hay ocho notas. Trabajamos con lo que tenemos…Tenía una canción que escribí para Keith Urban y sonaba como una canción de Coldplay (...) y en la canción me aseguré de que pusieran: "Creo que suena como Ever Glow de Coldplay, pero él me dijo, nah, sé cómo se escriben las canciones. Y sé que no fuiste al estudio y dijiste: 'Quiero escribir eso'.