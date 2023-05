¿Quién es Michel Noher?

Movistar + estrena este jueves la segunda temporada de la serie La Unidad, el thriller policíaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializada en terrorismo yihadista que en esta temporada se centra en Kabul.

Entre sus protagonistas se encuentran conocidos rostros como Nathalie Poza, Luis Zahera o Marian Álvarez. Pero también se encuentra entre el reparto otro de los personajes principales: Michel Noher. Además de ser uno de los personajes principales también es el invitado de este jueves en El Hormiguero.

Michel Noher: edad, pareja, películas y series donde le has visto

Sí, seguro que te suena su cara y probablemente le habrás visto antes de que apareciera en La Unidad. Michel Noher, de 40 años, cuyo verdadero nombre es Michel Agustin Noher, es un actor que nació en Buenos Aires en 1983.

Fue allí donde comenzó sus estudios de interpretación en cine y teatro y donde nació el gusanillo por este mundo, y no es de extrañar, ya que su padre, Jean Pierre Noher, también es actor. Aunque no fue hasta 2003 cuando le vino su primer papel en una serie argentina Costumbres argentinas.

Y fue en 2020 cuando tuvo su primera aparición en la ficción de nuestro país, La Unidad, interpretando a Marcos. Otras apariciones que ha tenido en la pequeña pantalla han venido de la mano de Limbo o Si lo hubiera sabido, junto a Megan Montaner y Miquel Fernández, ambas españolas.

En 2008 fue uno de los nominados a actor revelación en los Premios Clarín por su interpretación en la serie Don Juan y su bella dama, aunque finalmente no se llevó el premio.

Más allá de su trabajo como actor, Michel Noher es de esas personas que verdaderamente aprecian el valor de la familia. Por eso, en sus redes sociales no es raro ver fotografías de su expareja, Celeste Cid (con quien mantuvo una relación durante dos años pero terminaron por separarse), o de los hijos que han tenido como pareja, los pequeños André y Antón.

A través de sus redes sociales también descubrimos que actualmente el actor está rodando junto a la estadounidense Chelsea Frei en la adaptación a la pequeña pantalla de What I Was Doing While You Were Breeding, la obra de Kristin Newman.