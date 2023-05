Todo el mundo se pregunta si David Broncano o Samantha Hudson son cupcake en ‘Mask Singer’

Siguen las apuestas en Mask Singer para intentar adivinar quiénes se esconden tras las máscaras de esta semana. Abrió el programa un apetecible Cupcake que aseguraba que le habían ofrecido ser el cupcake de la política, que se crecía ante las adversidades y que ha endulzado la vida de Arturo Valls.

Después de escucharle cantar Nada que perder de Pignoise, lo único que le interesaba a Ana Obregón era saber qué relación amorosa tenía el presentador con este cupcake. “Yo pensé por las pistas que era un hombre, pero es una mujer”, aseguraba la investigadora. “Yo creo que es un compañero de Arturo, que ha trabajado con él”, aseguraba Mónica Naranjo.

“Creo que es una metáfora, aunque nos conocemos, nos tenemos cariño”, opinaba Valls. Pero entonces cupcake le tocaba el culo y se daba cuenta de que había confianza. “Debe haber buen rollo”, expresaba.

Antes de conocer las diferentes teorías de los investigadores, cupcake tenía que contestar la pregunta del día: cómo había sido su primera cita.

“Yo tenía fichado un bombón que siempre pasaba por delante de la parada de autobús de mi colegio, de repente coincidimos en el bar 470, hablamos, reímos y la guinda del pastel fue que paseando por el puerto descubrimos que vivíamos a 200 metros, qué dulce”, contaba.

Teorías

“La pista que nos acaba de decir es que es de un sitio que tiene mar, por el puerto. La persona que está dentro del cupcake es de Mallorca que ha tenido más de un problema con un fogón en algún concurso de televisión de cocina. Una persona super, super, super charlatana y que, además, tiene una relación tan potente contigo Arturo, que tiene en su culo tatuado tu nombre. Es… Samantha Hudson”, rompía el hielo Javier Ambrossi.

“Es una voz que me suena un montón, yo te conozco. Cuando has cantado me he dado cuenta de que eres una mujer y he pensado, qué une a Arturo con una mujer, qué se toma después del café en Camera Café… Ana Milán”, continuaba con sus explicaciones Ana Obregón.

“Para ir en contra de todo lo que habéis dicho, me voy a remontar en ese momento en el que trabajas en Caiga quien Caiga, que es una persona que tiene tanta labia que tiene el poder de convencer y tiene un programa diario en el que habla de política… el Gran Wyoming”, se decantaba Mónica Naranjo.

“Me acabo de ir a tus paellas, y las sobremesas que compartes en tus paellas y una persona que está presente muchas veces a tu lado es Broncano”, terminaba de exponer su teoría Javier Calvo.

Desde casa, algunos están de acuerdo con alguna de estas teorías, otros lo desean y también los hay que sacan a relucir otros posibles nombres.

Está claro que hay posibilidades, pero de momento, nos quedamos con la duda porque las máscaras que se han desvelado esta semana son las de gnomo y matrioska tras las que se escondían José Ramón de la Morena y Valeria Mazza.