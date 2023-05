Yaiza Martín explica por qué Ginés Corregüela no se fue con ella tras la gala de ‘Supervivientes’

Si ha habido un culebrón esta edición en Supervivientes ha sido el de Ginés Corregüela. No ha faltado ex mujer, nueva novia, ex amante y un montón de secundarios que han alimentado este drama que ha provocado muchas lágrimas, sobre todo a las hijas del concursante.

Este martes llegaba al plató de Tierra de nadie y se reencontraba con sus padres y su hija Laura, la que había permanecido en la sombra mientras la otra hija, Miriam, daba la cara todos estos meses, aunque se negaba a recibirle a su llegada.

La que sí estaba en plató era Yaiza Martín, su actual pareja con la que tuvo la oportunidad de compartir parte del concurso antes de que ella fuera expulsada de manera disciplinaria por su comportamiento con Asraf.

Durante la entrevista con Carlos Sobera pudo ir descubriendo la que se había liado en España mientras él estaba en Honduras y escuchaba hablar a su hija que le pedía que abriera los ojos porque el daño que su novia le había hecho a la familia no era admisible.

El después

Pero parece que el rey del bocadillo hizo oídos sordos a todo lo que le aconsejaron sus hijas porque Yaiza confirmó en Sálvame que la pareja sigue junta. Eso sí, no salieron juntos del plató.

“Ayer tuvo la oportunidad de ver a parte de la familia, era súper importante. Que haya visto a Laura y los padres era esencial. Nada que no pueda arreglar”, explicaba. Le quitaba importancia al hecho de que salieran por separado de Mediaset. “Es normal -sus padres estaban allí y su hija- que se quedara un rato más a hablar con ellos para poder estar a solas y hablar de sus cosas”, añadía. Eso sí, Miriam asegura que todavía no ha recibido la llamada de su padre y que si decide coger el teléfono para hablar con ella, no contestará.

“Nada desde que empezó todo esto ha sido fácil. Hay gente que se ha subido al carro sin demostrar nada. Hasta que salí yo se le dio cabida. Cuando salgo yo y pido explicaciones, no se me dan”, decía sobre lo que ha tenido que vivir a su regreso y la personas que han hablado sobre ella mientras estaba en el concurso.

En cuanto a las explicaciones que tiene que darle a Ginés: “Solo tiene que darle al play, él sabe muchas cosas y es partícipe de muchas, no me tengo que justificar de nada”.

Muchos piensan que todo esto es un montaje para sacar dinero, hasta Diego Pérez, gran amigo de Ginés en el concurso y que dio la cara por él costándole la expulsión, está poniendo en duda esta relación. Veremos cuáles son los siguientes pasos.