Una irreconocible Yaiza llega al plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ tras su expulsión disciplinaria

Yaiza Martín fue expulsada de Supervivientes el pasado jueves de manera disciplinaria después de haber protagonizado una fuerte bronca con Asraf fuera de cámaras. Pero, aunque no lo reconoció en ningún momento, el técnico escuchó cómo le llamaba ‘maricona’. Eso unido a algunas faltas de respeto que ya había protagonizado anteriormente hicieron que la organización tomara la decisión de echarla del concurso.

Este martes ha reaparecido en Tierra de nadie y lo ha hecho entonando el mea culpa. “Me equivoqué en todo menos en ir a ver a Ginés. Mi visita tenía que haberse quedado en visita y ya está”, reconocía.

Pero se quedó, aunque ella aseguraba que “a día de hoy, todavía no he asumido que soy concursante. Fui de visita y me quedé”. “Asumo todo lo que dije, lo que hizo y necesito explicar por qué y las formas y las maneras de hacerlo, que no fueron las correctas”, añadía.

Tal vez, el haber llegado más tarde que el resto de sus compañeros le pasó factura, o eso, por lo menos, es lo que ella piensa: “Al final tú quieres aprender, te enseñan a pescar, te enseñan a abrir un coco, te enseñan a mil cosas que tienes ganas de hacer, pero la frase al final siempre es ‘llegaste la última y no vale de nada’, sentía que el esfuerzo que hacía no iba a valer”.

La opinión de sus compañeros

Rompía a llorar cuando veía las imágenes de sus compañeros cuando, tras su expulsión, llegaron a la playa y descubrieron el ‘te amo’ que había dejado escrito Yaiza con piedrecitas. Y ahí, rompía a llorar la expulsada.

“Sigo en shock”, aseguraba Adara. “A mí me dejó desde que llegamos, no rayado, pero con la mala vibra metida en el cuerpo”, añadía Jonan. “Me quedé con muy mal cuerpo”, seguía su amiga.

“Era una cagada tras otra y una frase maleducada y malsonada todo el rato”, explicaba el influencer, “¿cómo se puede ser tan rastrera?”.

Diego, sin embargo, la justificaba. Aseguraba que comentarios como el de que a Adara le podrían romper la nariz, estaban mal, “pero son momentos de calentura”.

“Hemos pasado del apocalipsis a la playa en silencio. Necesitaba unas horas así, aunque sea, de estar sin escuchar drama todo el puto rato”, añadía Jonan.

“Ella tiene su carácter, tiene sus cosas, pero luego tiene un fondo muy bueno”, le aseguraba Ginés a Diego que reconocía empatizar con ella porque “yo tengo ese carácter, en parte, también”.

“Yaiza, en verdad, había metido tensión en el grupo, incluso, hacía flaco favor a Ginés, es mi opinión, y entiendo que a él no le guste mi opinión”, decía Manuel Cortés a su hermana Alma y a Raquel Arias.

La concursante lloraba escuchando a sus compañeros y reconocía que tenían razón cuando decían que había generado una tensión innecesaria. “Es así y no me reconozco”, aseguraba.

“Reconozco que yo me fui allí con mi mochila, por muchas cosas por hacer. No me fui en calidad de concursante, si no, hubiese dicho o hecho, o incluso hablado cosas antes de irme, pero no fue así y me pasó factura”, admitía.

Llegada a plató

Después de reconocer todo esto, Yaiza llegaba por fin a plató donde la recibían con un silencio sepulcral. “Aplaudo porque está fuera”, decía Andrea, amiga de Diego Pérez, que daba unas palmadas en solitario.

“Un comportamiento así no se puede permitir”, reconocía Yaiza que aseguraba entender esta reacción del público y admitía que se sentía mal.

Decepción y vergüenza son las dos palabras que utilizó para definir su comportamiento en Honduras y aseguró que no se reconocía en las imágenes, aunque todo lo sustentaba en su condición de concursante inesperada.

Con Mosquera, frente a frente

Una de las personas con las que tuvo encontronazo en la isla fue Raquel Mosquera a la que quiso pedir disculpas en plató. “Siento que fuiste tú la que pagó los platos rotos de lo que yo traía de la calle. Personalmente te pido disculpas, no quiero que me las aceptes si consideras que no porque no las merezco, pero sí necesito sacarlo fuera, porque fuera sí se decir ‘lo siento’ y contigo me equivoqué”, le decía.

Raquel Mosquera quiso certificar que lo decía de corazón y acabó aceptando sus disculpas. Yaiza se arrodillaba y la peluquera le pedía que se levantara con ella porque no le gustaba esa situación.

“Yo lo que quiero es que no te lo tomes como un ataque personal porque no te conocía”, le decía Yaiza y Raquel le recordaba que ya les hubiera gustado a todos entrar un mes y medio después y, encima, con su pareja.

Otras opiniones

No todos fueron tan comprensivos con ella en plató. Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero le dijo bien claro lo que pensaba de ella: “Lo tuyo no tiene nombre ni perdón y no es normal lo que has hecho, eres la persona más odiada esta noche de España". “Creo que tu personaje se ha comido a tu persona”, añadía Marta Peñate.

Después de explicarse, Carlos Sobera la despedía advirtiéndole de lo que le espera: "Mucho ánimo para todo lo que te espera a partir de hoy que va a ser mucho y no precisamente bueno".