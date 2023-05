Taboo (Black Eyed Peas): “En este mundo te hablan de lujos, pero no del sacrificio que tienes que hacer”

Siempre se dice que en la industria de la música lo más importante no es llegar, sino mantenerse, y los Black Eyed Peas son un ejemplo clarísimo de perdurar a lo largo de los años. Seguramente el secreto del grupo sea la amistad y la capacidad de adaptarse a una escena global en constante cambio. Ellos tampoco son los mismos que arrancaron en 1998 con Behind the Front. Desde entonces han pasado muchas cosas. Sin embargo, en 2023, en plena promoción de su último lanzamiento, Elevation, demuestran que siguen luchando por mantener la raíz de Black Eyed Peas: tres amigos con la ilusión de llegar a lo más alto. Para hablar de las últimas novedades de la banda y hacer un balance de esa meteórica carrera he podido hablar vía Zoom con Taboo, uno de los integrantes originales de Black Eyed Peas.

El nuevo single de Black Eyed Peas es 'Bailar contigo'. ¿Cómo estás viviendo el éxito de esta canción?

Estamos muy emocionados, felices y orgullosos de este lanzamiento porque es la primera vez que hemos podido trabajar con Daddy Yankee a este nivel. will.i.am trabajó con él en 2004 en su disco. Poder hacer algo con Black Eyed Peas ahora es un sueño. Daddy es el arquitecto del reguetón, del movimiento urbano y latino. Somos muy fans.

Black Eyed Peas, Daddy Yankee - BAILAR CONTIGO (Official Music Video)

¿Cómo surge este featuring?

Teníamos diferentes canciones, pero al final nos concentramos y nos enfocamos en Bailar contigo. Cuando Daddy Yankee anunció que se retiraba de la música le dimos las gracias por la oportunidad de trabajar con él y dejarnos lanzar esta canción como single del disco. Nunca sabes qué puede pasar cuando un artista pone una pausa a su carrera. Así que gracias, Daddy, este es uno de mis sencillos favoritos del álbum. El videoclip tiene a breakdancers y nosotros, los Black Eyed Peas, empezamos como breakdancers. Daddy Yankee es muy fan de todo el movimiento hip hop y darle la atención, a esas raíces nuestras, era algo absolutamente maravilloso.

Daddy Yankee anunció el año pasado su retirada. ¿Crees que volverá a la música?

Seguro, sí. Puedes decir que te retiras, pero, cuando ves el ambiente que hay a tu alrededor o algo te inspira, es duro hacer una pausa completa. Aunque también es verdad que cuando estás en otro nivel como padre o marido puedes querer un tiempo para estar con la familia. Entiendo a Daddy Yankee porque también tengo a mi esposa y mis hijos, pero ojalá le venga la inspiración como artista y quiera seguir. Nosotros, desde luego, lo vamos a apoyar.

Entiendo la retirada Daddy Yankee porque yo también tengo familia, pero es difícil parar para siempre

'Elevation', vuestro último álbum, salió el pasado mes de noviembre. ¿Qué balance haces de este lanzamiento?

Nos enfocamos en hacer prensa. También estamos siendo más activos en redes sociales con diferentes bailarines. Es algo especial para representar a la comunidad del baile. Es como la historia de Black Eyed Peas que tenemos que enseñar a todo el mundo. Antes del éxito, nosotros nos conocimos como bailarines y breakdancers y eso era algo muy importante porque es nuestra juventud. Así nos conocimos.

Este disco no para de cosechar éxitos, pero ¿ha cumplido con tus expectativas personales?

Todos los sencillos son diferentes porque nosotros, como padres del proyecto, queremos todas las canciones que lanzamos. Tienen algo muy especial en nuestro corazón. ¿Expectativas? No tenía expectativas. Queríamos poner la música en lo más alto, trabajar duro y hacer conciertos.

Los Black Eyed Peas en el Rock in Rio / Cedida/ForestBakker

Con Black Eyed Peas habéis presenciado la transformación de la industria musical. Para ti, ¿cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de la escena actual?

La parte positiva es cambiar con los tiempos. Nosotros empezamos con cedés y después vino la era digital. Sin embargo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, lanzando música con las voces de artistas que no son los propios artistas…tengo miedo. Es algo negativo, que necesita un control. Algo que también me gusta de la escena actual es la oportunidad de ver a artistas nacer gracias a TikTok o YouTube. Empiezan a hacer su música en la habitación de su casa y después la lanzan al mundo con estas plataformas, como es el caso de Billie Eilish.

¿Qué es lo que la gente no conoce de la industria musical?

No se ve el sacrificio de los artistas cuando tienes familia y tienes que embarcarte en una gira. Eso no es algo que te enseñen. Te dicen la vida de lujo y glamour que vas a tener, como viajar en aviones privados, pero es una batalla, una lucha, para mí especialmente porque tengo tres hijos. Te hablo desde el corazón, del sacrificio que no te dicen que tienes que hacer.

Tenemos éxito porque seguimos siendo tres: will.i.am, Apl.de.Ap y yo

¿Cómo consigue un grupo compuesto por varias personas mantener la amistad tantos años y hacer que todo fluya profesionalmente?

Hemos sido tres todo el tiempo. Siempre. Desde el concepto primero de Black Eyed Peas: will.i.am, Apl.de.Ap y yo. Teníamos diferentes cantantes, pero desde 1995 hasta 2023 solo will.i.am, Apl.de.Ap y yo. Esa es la amistad, esa es la hermandad y todo el tiempo va a ser eso. Por eso tenemos el éxito que tenemos. Nos concentramos y nos enfocamos en la música.

Hace un mes salió un rumor en medios y redes sociales que apuntaba al regreso de Fergie a la banda. will.i.am, de alguna manera, lo desmintió, pero quería preguntarte si en algún momento ha habido un acercamiento.

No, no, no. Ahorita estamos trabajando con una artista que se llama J. Rey Soul. Un saludo J. Rey Soul.

The Black Eyed Peas - Where Is The Love? (Official Music Video)

'Monkey Business' fue un disco que me marcó muchísimo en mi adolescencia, pero ¿qué álbum y qué canción te ha marcado a ti especialmente? Si echas la vista atrás, ¿qué trabajo es el que se tiene a la cabeza?

El disco que más me marcó no tuvo demasiada publicidad. Lo lanzamos en 2018 y se llama Masters of the Sun. Trabajamos con Marvel Comics, realidad aumentada, realidad virtual…y la canción es Constant. Me encanta esa canción porque es una extensión de nuestro primer disco, Behind the Front, y la canción¿Qué dices?. Metimos nuestros versos de esa canción en Contest. Y luego está Where Is the Love?. Cambió todo para nosotros con ese tema. Afectó e inspiró al mundo. Todo el tiempo que tocamos esa canción es algo maravilloso. Elephunk cambió nuestras vidas. Habíamos lanzado dos discos anteriormente y no sabíamos qué íbamos a hacer si Elephunk no pegaba. Gracias a Dios que pudimos trabajar con Justin Timberlake y la canción pegó muy duro.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de Black Eyed Peas?

Estamos muy emocionados de estar en España haciendo shows. Gracias a Dios me voy a traer a mis hijos y a mi esposa a España por primera vez. Ahorita tenemos que enfocarnos en los shows. Lanzamos Elevation, pero no hicimos shows. Este verano nos enfocamos en los fans y en los conciertos por todo el mundo.