‘Bailar contigo’, el tema de Black Eyed Peas y Daddy Yankee rescatan a Scatman John

Despegando a otra estratosfera una vez más. Black Eyed Peas vuelven a sacar todo su arsenal en su nueva propuesta audiovisual que le ha unido a Daddy Yankee. La colaboración, Bailar contigo, acaba de estrenar su videoclip en el que no faltan las señas de identidad de la formación estadounidense. Y para ello han decidido rescatar del baúl de los recuerdos Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) de Scatman John ¡Qué temazo!

El vídeo, creado por will.i.am y el director noMSG, combina una espectacular animación de última generación con una coreografía magistral, breakdance e imágenes de la actuación conjunta de BEP y DY. El videoclip lleva a los espectadores a una nueva dimensión estética y, una vez más, muestra al grupo rompiendo fronteras en lo sonoro, lo visual y lo creativo como sólo ellos pueden hacerlo.

Bailar contigo sigue siendo uno de los temas favoritos del trío y también de sus seguidores. Una de las canciones más queridas de las 15 que forman parte del álbum Elevation lanzado a finales de 2022. Una original combinación de hip-hop, música latina, RnB, electrónica, trap y mucho más en una visión más amplia y sin barreras de lo que el pop puede ser en el siglo XXI.

Black Eyed Peas amplió su conciencia musical colectiva y traspasó fronteras de géneros e idiomas gracias a otras colaboraciones como Don't you Worry junto a Shakira y David Guetta, Simply the best junto a Anitta y El Alfa, Muévelo junto a Anuel AA y Marshall Jefferson...

El grupo sigue demostrando su gran versatilidad cuando está a punto de cumplir 30 años desde su formación allá por 1995. En este 2023 se cumplen los 25 años de su debut discográfico (Behind the front, 1998) y aunque por el camino han evolucionado sin perder sus siglas ni su identidad, lo cierto es que este Black Eyed Peas tiene mucho que ver con el BEP de sus orígenes y al mismo tiempo son muy distintos.

Este trabajo de 15 canciones representa otro paso lógico y el comienzo de una nueva etapa con grandes colaboraciones como las citadas además de Nicky Jam, Ozuna, Nicole Scherzinger... Sobre el disco, will.i.am comenta: "Estábamos detrás del frente, luego acortamos distancias. Montamos a lomos de un elefante para darnos cuenta de que la industria estaba llena de trapicheos. Ese fue el final, pero el final son nuevos comienzos. Al convertirnos en maestros del sol, al dominar la industria, nos dimos cuenta de que teníamos que tener explicación en este mundo complejo. Pero aunque caigamos, nunca nos hundiremos. Black Eyed Peas es conocido por su ascenso. Esta es la siguiente etapa para nosotros, llegar más alto".

Listado de canciones de Elevation de Black Eyed Peas