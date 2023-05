Aitana y Martin Garrix: ¿podrían trabajar en una colaboración juntos?

¡Madre mía, Aitana, bájale! La estrella española nos tiene mordiéndonos las uñas de los nervios con su era Alpha. Desde que la catalana arrancó esta nueva etapa musical el pasado mes de marzo de la mano de Los Ángeles, ¡no hemos dejado de hacer teorías sobre por dónde van a ir los tiros de este nuevo disco!

Aitana ha dejado claro que quiere centrarse en el dance y en la música house de principios de los 2000 y con Los Ángeles ha demostrado que va totalmente en serio con esto. ¡Y estamos totalmente dentro de este barco!

Lo no nos esperábamos (bueno, quizá sí un poco) es que la mismísima Aitana iba a llamar la atención de uno de los productores musicales más famosos del mundo. Nada más y nada menos que Martin Garrix.

El neerlandés ha comenzado a seguir a la artista en su cuenta de Instagram. Aunque esto no signifique nada para el resto de mortales, en el mundo musical pueden significar muchas cosas. ¿La que más nos gusta creer? Que se viene colaboración. Y oye, ¡no nos parece ninguna locura! ¿Y en qué nos basamos? En las siguientes pruebas:

1. Aitana va a por todas con Alpha

Aitana se ha convertido en una de las artistas españolas más conocias a nivel mundial. Tema que saca, tema que se convierte en un auténtico hit en nuestro país. Para Alpha, la atista de Formentera quiere sorprender a sus seguidores y seguidoras, apostando por un sonido más producido y perfecto para bailar en clubs.

Con un sello detrás que está apostando todo por ella, no nos extrañaría que hayan movido cielo y tierra para conseguir una colaboración. Además, Aitana está abriéndose camino en otros mercados como el de Latam. La joven está consiguiendo un gran fandom al otro lado del charco.

En una entrevista para LOS40, Aitana habló sobre que en su nuevo disco no iba a centrarse en colaboraciones, pero que estaba intentando cerrar una. ¿Se refería a esta?

2. Martin Garrix apuesta siempre por talento emergente internacional

Aitana es una gran estrella en España. A estas alturas podríamos decir que es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Pero fuera de nuestras fronteras, la artista está intentando hacerse un hueco. Aunque ya goza de bastante fama gracias a pelotazos como Formentera o Mon Amour, esta nueva era musical podría ser un antes y un después en su carrera.

Martin Garrix siempre ha apostado por artistas que están empezando a hacerse conocidas internacionalmente. Sin ir más lejos, en 2017, cuando Dua Lipa era solo conocida en Reino Unido, lanzó Scared To Be Lonely. En 2016 pasó algo parecido con Bebe Rexha. Los dos artistas sacaron In The Name Of Love.

3. Aitana ya tiene experiencia con grandes DJs

Además, no sería la primera vez que Aitana lanzaría una canción con un DJ internacional. En 2020, la catalana se unió a Tiësto en el remix de la canción de Katy Perry. Vamos, que si Martin necesita una carta de recomendación de un colega suyo para saber lo profesional y artistaza que es Aitana, solo tiene que hacer una llamada.

Aunque de momento solo sabemos que hay un follow entre los dos, quién sabe si esto es solo una señal de una colaboración.