Nintendo vende 10 millones de ‘The Legend of Zelda Tears of the Kingdom’ en 3 días

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se ha convertido ya en uno de los grandes lanzamientos de la industria de los videojuegos en 2023. El videojuego exclusivo de Nintendo para su consola híbrida, Switch, ha conseguido batir casi todas las cifras previas de ventas de títulos en Europa y son ya millones los jugadores que lo disfrutan.

En concreto, la compañía japonesa ha informado a través de una nota de prensa que en los primeros 3 días a la venta, la nueva entrega de la saga ha conseguido despachar 10 millones de unidades. Unas cifras que la igualan a la última entrega de Pokémon.

Con estos datos, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se ha convertido en el juego de la franquicia más rápidamente vendido de la historia y en el título más vendido en Europa tanto de las plataformas de Nintendo como de Switch.

"En su séptimo año, el impulso de Nintendo Switch continúa con fuerza, y como muestra está este lanzamiento que bate récords. Agradecemos mucho el apoyo de los fans a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y estamos deseando ver sus aventuras y creaciones a medida que viajan por Hyrule" declara el presidente de Nintendo Europa, Stephan Bole.

Historia de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Tras un sueño de 100 años, Link despierta en un mundo que no es capaz de recordar. Nuestro héroe legendario deberá explorar un mundo vasto y peligroso, y recuperar su memoria antes de que Hyrule desaparezca para siempre. Link emprende un viaje para encontrar respuestas en el que solo dispondrá de aquello que encuentre por el camino.

Explora los parajes de Hyrule como te plazca. Escala torres y montañas en busca de nuevos destinos y utiliza la misteriosa piedra sheikah para ver un mapa de Hyrule y descubrir sus lugares más interesantes. Olvida todo lo que sabes sobre los juegos de The Legend of Zelda.

Link podrá cubrir grandes distancias a caballo, navegar sobre las aguas de Hyrule en balsa o deslizarse montaña abajo sobre su escudo. Y por si esto fuera poco, el transporte aéreo también está al alcance de su mano gracias a la paravela. Gracias a su ingenio y recursos, Link podrá adquirir un montón de armas diferentes para usar en combate. Estas armas, sin embargo, se irán desgastando con el paso del tiempo, así que no deberá perder ocasión de renovar su arsenal.

Caza animales salvajes, recoge frutas y vegetales o saquea los campamentos enemigos en busca de comida. ¡También aprenderás nuevas recetas para darles un toque de sabor a tus ingredientes! Estas innovaciones culinarias no solo son más sabrosas, sino que también servirán para curar a Link y mejorar sus estadísticas.