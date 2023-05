Leiva habla tras ver la imitación que ha hecho de él Raúl Pérez en ‘Ilustres Ignorantes’

Ilustres Ignorantes dedicaba su último programa en Movistar + a los becarios y tenía como invitado a un peculiar Leiva. Cuando le preguntaban dónde le gustaría hacer las prácticas como becario él lo tenía claro: “En El Chiringuito de jugones”.

“Me considero que soy un becario. He sido siempre un becario y lo sigo siendo ahora. No me importaría serlo en el Atlético de Madrid, por ejemplo. A mí me llena mucho esa gente que tiene que expresar mucho con su cuerpo, que tiene que dar mucha información. No me gusta la gente cool que sin hacer nada dice genialidades, eso lo odio”, decía.

“Estoy siendo becario de Joaquín produciéndole sus discos, produciéndole sus documentales, todo por el amor a Joaquín, somos amigos desde hace mucho tiempo, nos presentó Guti, ya lo he dicho en alguna ocasión, parece increíble pero sí, nos presentó Guti. Buscadlo, que está por ahí. Guti también está por ahí ahora”, continuaba con su respuesta.

“La gente tiene miedo a afrontar el aprendizaje de la vida. Yo tengo mucho miedo a que venga un golpe de viento fuerte y no estar agarrado a una farola en ese momento, pero la vida es aprendizaje, es la primera becaria que existe”, aseguraba.

Y no dudaba en mostrar su talento como compositor ahí mismo: “Yo estoy componiendo ahora una canción que es rock & roll, a ver si me acuerdo de la letra, ‘la vida es la becaria de la muerte’, empieza así la canción. ‘La vida es la becaria de la muerte porque se lo curra muchísimo sabiendo que está echada su suerte, ¿puede estar sin contrato fijo aguantando tan fuerte?’”.

Una imitación que, por momentos, nos convencía de que el que hablaba, realmente, era Leiva. Pero no, se trataba de Raúl Pérez al que el cantante ha querido dedicar unas palabras.

La respuesta de Leiva

“Raúl Pérez, eres un genio y me has dejado fascinado con tu imitación. He llorado de la risa. Me has pillado unos gestos que odio mío con las manos, cabronazo, y te propongo una cosa”, le decía a través de las redes sociales.

Leiva le hacía una proposición firme: “¿Por qué no, en una futura entrevista de estas que tengo de radio, la haces tú? Hacemos una chiquillada, que no se ofenda el periodista, pero nos juntamos y haces tú la entrevista, a ver si te pillan. Y eso va a marcar el verdadero nivel de imitación”.

Ya vemos a todos los periodistas que tengan una entrevista con Leiva mirarle con lupa a la caza de un engaño. Lo que está claro es que el madrileño ha demostrado tener un gran sentido del humor.