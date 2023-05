Carlos Sobera sustituye a Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes’ y la audiencia opina sobre el cambio

Un Jueves sin Jorge Javier No es Lo Mismo…😢 #SVGala12 pic.twitter.com/yhNex7eUSH

La #SVGala12 con Carlos Sobera y no con Jorge Javier Vázquez........... pic.twitter.com/IMpobNYrTo

No me gusta la #SVGala12 sin Jorge Javier @jjaviervazquez #supervivientes2023 pic.twitter.com/8P4Lotz0P3

#SVGala12 No supero que esté Carlos Sobera y no Jorge Javier presentando la gala ES QUE NO pic.twitter.com/GPy7stSrGK