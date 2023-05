Jaime Nava, último expulsado de ‘Supervivientes’, le dedica unas inesperadas palabras a Adara Molinero

Una semana más, la expulsión de Supervivientes estaba entre tres hombres. En este caso, tras la salvación de Jonan, quedaban expuestos Bosco, Jaime y Artùr. Estos dos últimos ya habían sido expulsados anteriormente lo que les llevó a convivir una larga temporada en Playa de los olvidados. Para Bosco era su primera nominación.

El primer en salvarse era Artùr para sorpresa de Bosco que seguramente esperaba haber sido él. “Me hace mucha ilusión porque yo soy menos conocido aquí y apenas hablaba español cuando entré y gracias a todos porque quiero seguir hasta el final porque estoy disfrutando”, decía el ucraniano-italiano.

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que el concursante salvado y que, por lo tanto, seguirá en el concurso sea… Bosco”, decía Carlos Sobera que anunciaba que Jaime quedaba eliminado de esta edición del reality.

“Una ruleta de emociones, ha sido increíble y muchas gracias a todos por el apoyo. Hay dos corazones en Boscolitos porque aquí hay amor para dar y para repartir, así que, muchas gracias”, decía el salvado.

Lo que cambias las cosas en el concurso. La primera vez que Jaime fue expulsado le dejó su lastre a Artùr, en esta ocasión le ha dejado la ventaja. “Hemos crecido juntos, hemos llorado juntos, hemos pasado 56 días muy jodidos y ahora te toca a ti seguir adaptándote con este nuevo grupo y disfruta”, le decía a su brother.

Las paces con Adara

“Irse dejando un lastre cuando sabes que te vas fuera…le voy a dejar el lastre a… Adara. Voy a decir algo, Adara hemos tenido enfrentamientos y me jode mucho dejarte este lastre, espero que sea lo mínimo. Esta semana hemos tenido un par de conversaciones guays, hemos hablado y justo he empezado a descubrir una Adara que no conocía con la que resulta que se puede hablar y que no me parece tan basta como yo pensaba y a lo mejor yo no le parezco un neardental, pero por los viejos tiempos te dejo un lastre, pero que sepas que me ha gustado tener un par de momentos contigo”, decía para sorpresa de todos después de haber discutido lo que no está escrito con ella y haberse dicho de todo.

“Se ha acabado esta aventura, pensaba que podía durar más. Es verdad que estoy cansado. Lo he dado todo, esto es lo mejor que me ha pasado. Lo que sucede aquí… Laura, eres increíble, todo el equipo que estáis aquí sois increíbles… lo que sucede aquí, televisión en directo, lo que sucede en esta cadena es algo bestial. Chicos, sois todos grandes supervivientes, haber llegado hasta aquí es algo muy jodido”, terminaba diciendo antes de marcharse por última vez de la palapa.

La final cada vez está más cerca.