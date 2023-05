Cuatro nuevos nominados con un último cambio in extremis en la última gala de ‘Supervivientes’

Llevábamos varias semanas en las que Jonan, Adara o Asraf salían nominados en Supervivientes o por lo menos, alguno de ellos. Y es que el trío tiene a todo el resto del grupo en contra. Pero las cosas han dado un giro esta semana y ninguno de los tres está expuesto a la expulsión.

Tras superar el record de la noria infernal, Asraf y Bosco conseguían la inmunidad al convertirse ambos en líderes. Y así han comenzado las votaciones.

“Nomino a Artùr porque en la convivencia esta semana no me ha gustado su forma de ser en cuanto a la desconfianza. Tiene comportamientos que no son correctos con el grupo, ha tomado muchas decisiones desde que ha llegado como que quiere cambiarlo todo, y por otros aspectos que veo que lleva un poco de intención que a mí no me mola”, comenzaba dando su voto Manuel.

Su hermana Alma daba el mismo voto: “Mi nominado también es Artùr. Los motivos son más que evidentes. Le semana pasada le di un voto de confianza nominando a Bosco, ya que era el nuevo, y ha sido pelea tras pelea, desconfianzas, me ha acusado de robo, cuando eso es totalmente incierto. Aunque esté solucionado, es el único con el que he tenido problemas esta semana”.

Luego era el turno de Raquel Arias que nominaba a “Adara, de todo el grupo, en tema de tareas, supervivencia, a pesar de que estamos hablando y nos estamos llevando bien, pues a ella… Y a Jonan, no tocaba, no quería darte el voto a ti”. Daba dos nombres porque había ganado ese privilegio en la prueba de las recompensas de Pocholo.

“A Artùr. Lo voto por la tensión que ha habido esta semana, por el jaleo, te lo comes”, decía Jonan. Su amiga Adara, sin embargo, le daba el voto a Raquel, “Raquel, porque es una de las personas con las que menos relación he tenido durante todo el programa”.

“Le cambio el favor a Manuel, porque me nominó la semana pasada y pienso que nadie va a norminarle, así que, ya está”, seguía con las nominaciones Artùr.

De esta manera Artùr quedaba como nominado del grupo. Luego quedaban cuatro concursantes empatados: Jonan, Adara, Manuel y Raquel. Les tocaba a Bosco y Asraf ponerse de acuerdo para desempatar.

Indecisión en las votaciones

Asraf se decantaba por Raquel “porque no es muy clara a veces, que dice una cosa por detrás y a la cara dice otra”. Bosco se decantaba por Adara. Al final, llegaron al acuerdo de dejar nominado a Manuel.

Asraf no dudaba en dar su nominación directa a Raquel Arias. Con Bosco no era tan fácil. Miraba con ojitos a Jonan que tomaba la palabra para auto nominarse. Pero, in extremis, Bosco cambiaba su voto y nominaba a Alma.

Por tanto, esta semana, se juegan la expulsión, los hermanos Bollo, Raquel y Artùr. Esta semana el grupo formado por Asraf, Adara y Jonan puede respirar tranquilo por primera vez en mucho tiempo.