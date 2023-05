Ginés Corregüela se acaba rompiendo tras hablar con su hija Miriam en ‘Supervivientes’

Miriam Corregüela ha sido la defensora de su padre en el plató de Supervivientes mientras estaba en Honduras. Le ha defendido en muchas ocasiones, pero también ha mostrado su decepción por su comportamiento con una gran dureza. Su enfrentamiento con Yaiza Martín, la actual de su pareja de Ginés, es evidente y de ahí que decidiera no compartir plató con ella el día en el que volvía a plató tras ser expulsado.

Ese día estaban los padres de Ginés y su otra hija Laura Corregüela para recibirle. Se fue con ellos al terminar el programa, pero les dejaba poco después para volver con Yaiza. Con quien no había hablado de momento es con Miriam y lo hizo, a través del teléfono en la última gala.

La conversación comenzó con reproches. Miriam quiso dejar claro que eso que iban diciendo de que su padre le había llamado, pero ella no había contestado, era mentira. Le echó en cara que hubiera llamado a toda la familia menos a ella que era la que había dado la cara por él.

“Le dijiste a Laura que ojalá hubiera ido ella y no yo y mamá, como solo tienes una hija”, le decía Miriam. “No te equivoques”, le respondía su padre, aunque reconocía que era cierto que había puesto en primer lugar a Laura en la lista de sus posibles visitantes en Honduras.

Puntos discordantes

Miriam le dejaba claro que no estaba pasando un buen momento y que no quería hablar con él. “Creo que tú has dado prioridad a otras cosas que no las tenías que dar y tómate tu tiempo y tu respiro que yo necesito el mío y necesito alejarme de todo lo que me ha hecho mal y quedarme con lo que me hace bien que es estar en mi casa con mi pareja, con mi madre y con mi familia. Ahora mismo no tengo las puertas abiertas porque creo que tú me la has cerrado en la cara y ahora no estoy dispuesta, aunque te rías y te haga gracia”, le decía a su padre.

No parecían dar su brazo a torcer ninguno de los dos. Él insistía en que no la había llamado porque en Instagram había escrito que no iba a contestar al teléfono, pero que la quería porque un hijo es para toda la vida. Miriam, aseguraba que eso no era más que una excusa y que no se llevaba más que un palo detrás de otro con su padre.

Se rompe

“Siempre he mentado a mi hija, siempre, y yo las quiero con locura. Pero ya está, ella está enfadada, le pido mil veces perdón. Si tengo que ir de rodillas, se lo pido de rodillas, pero como padre me duele mucho. Tiene que respetarme, yo tengo que hacer la vida con quien yo quiera. Ella tiene su pareja y sabe que la quiero con locura”, decía antes de romperse y quedarse sin posibilidad de seguir hablando. Ni siquiera ese momento de quiebro reblandecía a una audiencia que no parece sentir lástima por Ginés.

Miriam, por su parte, no reculaba, está ya muy quemada y negaba que el problema fuera Yaiza sino que lo era el comportamiento de su padre. “Ahora mismo estoy super enamorado de ella y el que se quiera montar en mi barco que se monte y ya está, yo voy a seguir con ella y si me equivoco, me equivoco yo, que ya soy mayorcito y sé lo que quiero”, dejaba bien claro.

Está claro que a corto plazo va a ser complicado que mejore la relación padre hija. Habrá que ver qué ocurre este Viernes Deluxe en el que estará Ginés contando su verdad, esa que muchos han calificado de montaje para sacar dinero.