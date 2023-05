Nathalie Poza cuenta en 'El Hormiguero' cómo dejó pasmado a Woody Allen: "Me daba miedo quedarme atrapada"

Los invitados de esta semana en El Hormiguero han sido de lo más variados. Desde el atleta Álex Roca, hasta el jugador de fútbol Pedri, pasando por el presentador Arturo Valls hasta llegar a los actores Nathalie Poza y Michel Noher, que han sido los últimos en pisar el plató de Antena 3 para presentar la segunda temporada de La Unidad (Movistar +).

En esta nueva entrega, los protagonistas se desplazan hasta Kabul y ambos actores han reivindicado la importancia de "visibilizar" que Afganistán es "mucho más" de lo que vemos desde nuestras pantallas. "El valor de esta ficción es poder conectar de una manera emocional con lo que estamos viendo en las noticias", recalcó Noher.

Pero además de charlas sobre anécdotas y las durezas del rodaje, en el que ambos admitieron que han tragado mucha arena, Pablo Motos quiso desgranar sus otras vidas, las vidas anteriores a estos papeles. Fue así como descubrimos que Michel Noher entró en la interpretación un poco de rebote, ya que en un principio iba para periodista e, incluso, presentaba un programa en Argentina, Hola y Adiós.

Nathalie Poza cuenta su anécdota con Woody Allen

También pudimos conocer una curiosidad de lo más interesante sobre Nathalie Poza. Aunque muchos la conocen como una de las actrices más conocidas de nuestro país y como ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2018 por No sé decir adiós y a Mejor Actriz de Reparto en 2021 por Madre; pocos saben de su vinculación con Woody Allen.

La actriz madrileña ha trabajado con el cineasta neoyorquino, bajo sus órdenes, en el filme que aún no ha visto la luz y que está ambientado en San Sebastián, Rifkin’s Festival. Durante uno de los rodajes, la española vivió una de las anécdotas más peculiares con el famoso director.

"Para el rodaje de la secuencia, me daba miedo quedarme atrapada con la ventana y le pedí que en vez de repasar el texto me dejara ver cómo cerrar y abrir la ventana", sorprendió Poza. "Él se quedó un poco así…[...] No hablaba mucho con nosotros, pero luego donde ponía la cámara… es un maestro", recordaba ella.

Además de esta divertida historia, Nathalie Poza confesó otro de sus secretos que no mucha gente conoce; su TOC por el orden. "Vestida para los Goya quise ir a sacar los vidrios de casa para reciclar. Tampoco puedo salir de casa sin hacer la cama", admitió.