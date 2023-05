5 Razones para ver ‘Fast & Furious X’, el comienzo del final más explosivo posible

Ya lo decía Michelle Rodríguez, uno de los nombres indispensables en la historia de Fast & Furious: la décima entrega iba a dejar a muchos con la boca abierta. Y con la película ya en cines, no solo podemos confirmarlo, sino que podemos asegurar que es todo un regalo para los fans de la saga.

Veinte años son muchos años, por lo que la franquicia de Vin Diesel podía caer en la fatiga o ir haciendo gala de sí misma. Está claro que una Familia tan combativa como la que llevamos conociendo desde 2001 no iba a dejar pasar la oportunidad de colocarse entre las franquicias más populares del cine, por lo que esta décima aventura consigue ser el principio del final perfecto.

Porque, por si hay algún despistado que aún no lo sabe, la saga Fast & Furious dirá su adiós definitivo —al menos como saga principal, salvando spin-offs— con su entrega número 11, por lo que estamos ante la penúltima película. Y si aún te estás pensando si ir a verla, en LOS40 te damos 5 razones por la que no te la puedes perder:

1- Esencia Fast

Once películas —contamos también Fast & Furious: Hobbs and Shaw— pueden parecer muchas, aunque el único problema a tener en cuenta en ellas es saber mantener eso que enamoró a los fans con esa A todo gas de principios de los 2000. Esta Fast X no solo lo consigue, sino que termina por tener reminiscencias de las mejores sensaciones que dejaron las anteriores películas.



2- Siempre al volante

Siempre ha habido mucho debate entre la deriva de acción que cogió la saga, pero lo cierto es que nunca han dejado de lado los coches. En esta entrega, y como no podía ser de otra manera, ir a bordo de cuatro ruedas vuelve a ser indispensable para la trama. Y ojo, que los espectadores más especializados volverán a ver todo un desfile de modelos de lo más dispar.



3- Nos gusta la gasolina (y el reguetón)

Que la franquicia fue una de las pioneras en apostar por el reguetón y los ritmos latinos no es ningún secreto, por lo que en esta décima película vuelven a hacer lo mismo. Eso sí, escuchamos canciones originales de J Balvin e incluso una nueva versión de la mítica Gasolina de Daddy Yankee, esta vez con Myke Towers. Y, tal y como se puede suponer, encajan perfectamente con el tono de la cinta.



Don Dominic Toretto haciendo una de sus entradas triunfales. / Universal Pictures

4- Giros

Sin caer en ningún tipo de spoilers, está claro que esta nueva entrega está centrada en sorprender al espectador. Y si bien es mejor verla sin saber absolutamente nada, solo diremos que los saltos en la butaca, el quedarse boquiabierto y los aplausos están asegurados con algunas escenas de la película. Sobre todo, si eres un fiel seguidor de Toretto y familia.



5- El final del camino comienza aquí

No van de farol: el desenlace de la saga está cerca, y en la película se va notando. Fast X anticipa uno de los finales más potentes de las franquicias de los últimos años, por lo que ver esta película es toda una obligación para ir con los deberes hechos a uno de los eventos cinematográficos más grandes del cine.



Fast & Furious X ya está en cines.