Michelle Rodríguez, sobre el final de Fast and Furious 10: “Vamos a dejar a muchxs con la boca abierta”

Después de 22 años de vida y miles de millones de dólares recaudados en todo el mundo, la franquicia Fast and Furious parece que aún tiene mucho que decir en la gran pantalla. Al menos así lo ha explicado Michelle Rodríguez durante una entrevista con Collider en la que ha disparado el hype sobre el estreno de la décima entrega que está previsto para el 19 de mayo.

Los implicados en el rodaje de Fast and Furious X (o Fast and Furious 10, para no ser cancelados por Google) llevan varias semanas insistiendo en esas sorpresas. Ya lo vimos en la inesperada aparición del fallecido actor Paul Walker como Brian O'Conner en el más reciente tráiler de la película. Y no va a ser la única cosa que nos va a sorprender.

"Creo que la gente va a quedar realmente, realmente sorprendida y vamos a dejar a muchos con la boca abierta con el final de Fast X. Dejémoslo de esta manera. Va a ser como: ¿En serio? ¿Qué? Así es como estaba yo. Estaba como 'Dios mío. ¿Qué hemos hecho?" ha dicho Michelle Rodríguez durante su encuentro con la prensa. ¿A qué se referirá?

Si sumamos estas palabras a las que dijo Louis Leterrier para Empire todo apunta a que algo malo puede pasarle a alguno de los protagonistas principales: "Va a ser algo gordo. Sabes, no quiero exagerar pero lo que estamos planeando para la próxima es gigantesco, en términos de acción, alcance y emoción. Va a ser un huracán de emociones. Y habrá lágrimas".

La culpa de lo que está a punto de pasar se la debemos en buena parte a Jason Momoa. El gigantesco actor interpretará a Dante Reyes, el hijo del narcotraficante Hernán Reyes (al que dió vida Joaquim Almeida en Fast and Furious 5) y cuyo hilo argumental retomamos ahora.

El complot de Dante desperdigará a la familia de Dom desde Los Ángeles hasta las catacumbas de Roma, de Brasil a Londres, y de Portugal a la Antártida. Aparecerán nuevos aliados y reaparecerán viejos enemigos. Pero todo cambiará cuando Dom descubra que su hijo de ocho años (Leo Abelo Perry, la serie Black-ish) es el objetivo escogido por Dante para saciar su sed de venganza.

La familia ha crecido, hay una nueva generación y "el mejor de todos los villanos masculinos que ha tenido la saga" (en palabras de Michelle Rodríguez) quiere acabar con todo ello. Como era de esperar, las explosiones, persecuciones y carreras por aire, tierra y mar marcan el ritmo de esta nueva entrega en el que volver a ver a Paul Walker en pantalla ha hecho que se nos salte una lagrimilla. Y promete no ser la última.

Fast and Furious X, la décima entrega de la saga es el inicio de los capítulos finales de una de las franquicias con más historia y más populares del cine que está marcando la historia del siglo XXI y que sigue arrasando con los mismos actores y personajes desde el principio.