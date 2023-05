Rigoberta Bandini nos hace volar hasta 'Miami Beach' con su nuevo single

¡Ya está aquí! La espera se ha hecho larga pero la primera canción del año de Rigoberta Bandini ya está en nuestras manos. La cantante catalana termina así con un descanso que iniciaba a finales del año pasado tras el lanzamiento de su disco debut, La Emperatriz, y una gira que le permitió llenar dos veces el Wizink Center de Madrid.

Y es que Paula Ribó vuelve por todo lo alto para hacernos partícipes de su última aventura: su viaje familiar al otro lado del Atlántico, a Miami Beach, lugar que da nombre a esta canción. Si a mediados del mes de abril anunciaba que tendríamos nueva música antes del verano, Rigoberta Bandini ha demostrado ser una mujer que cumple con sus promesas. Miami Beach no solo nos traslada a este paraíso americano, sino que nos pone en un mood veraniego del que ya va a ser muy difícil escapar.

Ya cuando fue dando pistas de este primer single del año la artista confesaba a través de sus historias de Instagram que su viaje a Estados Unidos y su cambio de rutina le estaban ayudando mucho a componer. Vivir nuevas experiencias eran una fuente incansable de inspiración y es uno de los temas que aborda al principio de la canción.

"Cuando ya me aburro de la vida y su sabor me vengo abajo y ya no puedo expresar nada. Cuando hay un vacío que me pincha el esternón puedo ponerme en modo avión e irme a la cama. Pero hoy tuve un sueño un poco raro, cantaba canciones en inglés" canta Rigoberta durante la primera estrofa de la canción, dando paso a la megafonía del avión que nos da la bienvenida a Estados Unidos y Miami Beach: nuestra localización y la suya cambia, regresa la inspiración y salimos de la monotonía para ser testigos de un viaje que le devuelve la alegría.

Junto a la canción, de la que no ha presentado un videoclip oficial pero sí un vídeo en Instagram montado a partir de grabaciones caseras de la familia durante su viaje a Miami Beach, un montón de referencias a la cultura popular: el Ritz, Britney Spears, las camisetas turísticas y los imanes de nevera son igual de protagonistas que la familia de Ribó; que ha hecho miles de kilómetros para encontrar las respuestas de la vida mientras disfruta de la playa y lo cotidiano en otra parte del mundo.

La treintena que experimenta pide cambios: de localización, de pelo (pasa de morena a rubia), tomar un helado y jugar al voleibol en la playa o vivir una lluvia torrencial desde la terraza de casa. Porque hay gente que, como su hijo, podemos preguntarnos "Mami, ¿qué es Miami?", pero Rigoberta nos da las respuestas con un pop fresquito que suena y se siente como una de las canciones que nos van a acompañar durante los días y las noches de este verano. Y tú, ¿viajas con nosotros a Miami Beach?