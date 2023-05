‘Lipstick lover’, el primer single sólo apto para +18 del nuevo disco de Janelle Monáe: ‘The Age Of Pleasure’

En infinidad de ocasiones hemos visto estrategias más o menos agresivas a nivel sensual de artistas que decidieron quitarse la ropa para promocionar sus nuevos trabajos. Pero Janelle Monae ha llevado el concepto de la sensualidad un paso más allá no solo como publicidad de su nuevo álbum de estudio sino como propio concepto musical en sí.

La artista ha confirmado que el próximo 9 de junio pondrá fin a más de 5 años de silencio discográfico con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico: The age of pleasure. Y precisamente sobre el placer en una nueva etapa de su vida ha orientado su primera tarjeta de presentación.

Lipstick lover es el nombre de su nueva canción cuya propuesta audiovisual no es apta para menores de edad. Y no es que lo digamos nosotros sino que ha sido la propia plataforma de vídeos la que lo ha categorizado así de forma que el videoclip lleva una restricción de edad.

"I like lipstick on my neck / It let me know I’m your number one select / I like lipstick on my neck / Hands around my waist so you know what’s comin’ next" se escucha cantar a Janelle Monáe en la mencionada canción que ha subido.

“A medida que entramos en la era del placer, Lipstick Lover es nuestro himno 'freeassmothafucka' inspirado en F.A.M. para F.A.M. Este es nuestro oasis hecho con amor, arraigado en la autoaceptación, palpitante en el autodescubrimiento y firmado con besos rojo cereza de mí para ti" explica en la nota de prensa de su nuevo elepé.

Según Monáe, la canción está inspirada en "Muhammed Ali soltando mierda en Zaire, 1974, la evolución de Jane, el paraguas de Mary Poppins, la alfombra mágica de Aladdin, la flotación de Ja Morant hasta el borde mientras se sumerge en sus operaciones, las cuerdas de Sara Elise, extractos de las charlas de Paramahmsa Nithyananda sobre la levitación, el brindis de Raul el 1 de diciembre y la poderosa filosofía de Bruce Lee sobre ser 'sin forma, sin forma' y volverse uno con su entorno, ser como el agua".

Durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, la intérprete reconoció haber disfrutado de este regreso después de haberse centrado en los último años en su carrera cinematográfica: "Espero que la gente sienta que cuando escuchan la música, he tenido la oportunidad de evolucionar y crecer y aprovechar las cosas que me traen placer, las cosas que tal vez debería repensar y reelaborar".

Este es el listado de canciones de The Age of Pleasure: