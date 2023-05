Tiago PZK y TINI nos inyectan una dosis de cumbia y turreo con ‘Me Enteré’

Los fans de Tiago PZK y TINI se preparaban para una de las colaboraciones más esperadas en la previa del verano. Se trata de Me Enteré, un tema que ha unido a estos dos talentos argentinos y que promete convertirse en la banda sonora de las fiestas más calurosas de miles y miles de personas.

Y es que Tiago y Tini nos traen una fusión de sonidos urbanos con toques de la cumbia que nadie puede ignorar. En este sentido, también tiene presencia el turreo, ese género nacido en Argentina que une la cumbia y el reggaeton y al que cada vez más se suman a él.

Pero eso no es todo. Muchos se han sentido identificados con la letra de Me Enteré. Hablan de una relación que se acabó pero cuyos sentimientos han vuelto a despertarse al enterarse de que la otra persona ya no tiene pareja (o ésta no le trata como merece).

Además, el tema llega acompañado de un vídeo musical rodado en Madrid en el que ambos protagonistas lo dan todo frente a la cámara y recorren las calles de la cuidad en compañía. Unas escenas que nos llevan directos a la pista de baile a darlo todo y a disfrutar de cada uno de los versos de esta canción.

Como era de esperar, su lanzamiento ha tenido una gran acogida en las redes sociales y plataformas digitales. Los fans de ambos artistas se han volcado con el estreno, reproduciéndolo en bucle desde este viernes 19 de mayo. Y tú, ¿ya lo has escuchado? ¿Qué te ha parecido Me Enteré? ¿Te sientes identificado/a con lo que cuentan Tiago PZK y TINI en cada uno de estos versos?