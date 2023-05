Dua Lipa confirma su relación con Romain Gavras en el Festival de Cannes 2023

El mundo del cine tiene un je ne sais quoi que engancha a todo el que se sumerge en él. Esta atracción y belleza del séptimo arte, sumado a la época primaveral, provoca que —tarde o temprano— los sentimientos fluyan y que el amor florezca... Como le ha pasado a Dua Lipa.

La artista ha asistido a la 76ª edición del Festival de Cannes acompañada de Romain Gevrais, su nuevo amor. De la mano han posado juntos en su primera alfombra roja, donde han confirmado lo que ya parecía un secreto a voces: su relación.

El pasado mes de marzo fuertes rumores señalaban el noviagzo, ya no solo porque habían sido vistos tras el desfile de Yves Saint Laurent en la Paris Fashion Week, entre otros eventos, sino porque se filtró un vídeo en el que se besaban.

Romain Gavras y Dua Lipa, juntos en el Festival de Cannes 2023. / Getty Images

Por aquel entonces, fuentes cercanas a la pareja afirmaban que habían estado "conociendo en secreto durante varios meses. Han estado disfrutando de pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos del otro durante el período festivo y tienen mucho en común".

Quién es Romain Gavras, el nuevo novio de Dua Lipa

Y ahora que Dua Lipa ha decidido formalizar su relación con Romain Gavras y hacerla pública, es momento de contestar las cinco preguntas de José Luis Perales: "¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?"

Gavras es un director de cine francés nacido en París un 4 de julio de 1981. Su padre, Konstantinos Gavras, también es cineasta; y su madre, Michéle Ray-Gavras, periodista y productora de cine. Tiene dos hermanos: Julie y Alexandre, que también se dedican a esta rama artística.

Entre sus trabajos, encontramos títulos de películas como Notre Jour Viendra (2010) o Athena (2022), al mismo tiempo que ha dirigido anuncios o vídeos musicales como No church in the wild, de Kanye West y Jay-Z, o Born Free, de M.I.A.

Cuando Dua y Romain se conocieron, para ella lo más importante era "encontrar a alguien que entienda su industria". Y parece que él la entiende totalmente, tanto a nivel creativo como empresarial, a pesar de la diferencia de edad (él tiene 41 y ella 27 años).