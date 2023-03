Fuertes rumores aseguran que Dua Lipa ya ha encontrado una nueva ilusión y se filtra un vídeo besándose

La vida sentimental de Dua Lipa es un misterio. Desde que rompió con Anwar Hadid con el que había mantenido una relación estable durante dos años, han sido muchos los rumores que la han emparejado de nuevo.

Se habló de Aron Piper y de Trevor Noah, pero parece que ella dejó claro que llevaba un tiempo soltera y que le había venido muy bien. Una etapa de soltería que, según dijo, estaba disfrutando al máximo.

Ahora vuelven los rumores de nuevo noviazgo después de haberla visto salir de la mano de Romain Gavras del desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París. Y no es la primera vez que se les ve juntos.

Ya fueron captados el mes pasado en la after party de Netflix en los BAFTA. Ahí comenzaron los rumores que ahora cobran más fuerza. De hecho, el diario The Sun ya ha contactado con fuentes que confirman la relación.

Fuentes cercanas

“Dua y Romain se han estado conociendo en secreto durante varios meses. Han estado disfrutando de pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos del otro durante el período festivo y tienen mucho en común”, aseguran.

“Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Ella siente que Romain la entiende totalmente. Ambos son personas realmente creativas”, añaden.

Él es un director greco-francés de cine de 41 años. Pero parece que la diferencia de edad, ella tiene 27, no es un impedimento para conectar. Él estuvo saliendo durante seis meses con Rita Ora, así que, sabe lo que es compartir vida con una cantante.

Además de varias películas, Gavras tiene en su curriculum varios videoclips musicales, como el de No church in the wild de Kanye West o Bad girls de M.I.A.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, pero ya circula por redes un vídeo en el que parece que se les ve besándose.

DUA LIPA KISSING THIS MAN ???!!! pic.twitter.com/KcuDqsCR4n — DUA ☆ (@Bellaisaphrodid) February 28, 2023 Dua Lipa tiene nueva pareja, el director de cine francés y ex de la cantante Rita Ora,Romain Gavras, fueron vistos juntos desfile de la Semana de la Moda de París de Saint Laurent de la cual fue invitada especial.#fashionweekparis pic.twitter.com/RW8dKnrAPf — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 3, 2023

El tiempo dirá si esta relación se confirma o es solo una amistad especial.